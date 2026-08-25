Barbade et Venezuela s’accordent pour élargir leurs liens dans l’énergie et l’agriculture

Barbade et le Venezuela ont convenu d’approfondir leur coopération en matière d’énergie et de sécurité alimentaire, notamment en élargissant les échanges commerciaux de produits pétroliers, en stimulant l’investissement agricole et les activités halieutiques, à l’issue d’entretiens de haut niveau entre la Première ministre Mia Mottley et la présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez.

Mottley s’est rendue au Venezuela lundi, où les deux dirigeantes ont présidé une réunion de travail de haut niveau réunissant des ministres et d’autres responsables des deux pays.

Les discussions ont donné naissance à une déclaration commune précisant les plans de coopération élargie dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche, de l’éducation, de la culture, du tourisme, du commerce et du transport.

Sur le volet énergétique, les deux pays ont accepté de développer des échanges commerciaux impliquant les hydrocarbures et les dérivés pétroliers, tout en offrant des opportunités de formation pour le personnel barbadien en visite au Venezuela.

La Vénézuéla est également destinée à apporter une assistance technique et des formations en exploration des terrains et en réhabilitation des gisements pétroliers, tandis que les deux gouvernements établiront un groupe de travail technique chargé de suivre la mise en œuvre de leurs accords.

Les deux pays envisagent aussi de développer la coopération et l’investissement dans les énergies renouvelables et les infrastructures associées.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts de Barbade pour renforcer sa sécurité énergétique tout en poursuivant sa transition vers les énergies renouvelables.

La sécurité alimentaire a également occupé une place prépondérante dans les discussions, Bridgetown et Caracas s’accordant pour développer un plan de travail agricole commun abordant le changement climatique, des systèmes agricoles résilients, la gestion du bétail, la santé des sols et la recherche et développement.

Les pays prévoient d’élaborer un protocole bilatéral régissant les permis et les exigences d’exportation et d’importation des produits carnés, et d’améliorer le partage d’informations entre leurs ministères de l’Agriculture.

Ils envisageront aussi des investissements conjoints dans les pêcheries, y compris le traitement, la valeur ajoutée et la logistique, ainsi qu’un investissement dans des terres agricoles destinés à accroître les disponibilités alimentaires et à renforcer la sécurité alimentaire.

Les gouvernements ont déclaré que ces initiatives visent à atténuer les chocs et l’incertitude externes tout en élargissant les opportunités économiques pour les deux pays.

Mottley et Rodríguez ont également convenu de mettre en place une Commission binationale conjointe pour coordonner les questions d’intérêt mutuel. On prévoit que la commission se réunira chaque année, en alternance entre les deux capitales.

Les deux gouvernements ont indiqué que la mise en œuvre des initiatives décrites dans la déclaration commencerait immédiatement, les ministères des Affaires étrangères rendant compte des progrès tous les six mois.

Lors de la visite, Mottley a aussi visité un hôpital de terrain établi à Guarenas à la suite des tremblements de terre du 24 juin au Venezuela.

Mottley a exprimé ses condoléances à Rodríguez pour les personnes tuées dans la catastrophe, tandis que le président vénézuélien a remercié Barbade pour le déplacement des rescapés, l’envoi d’aide humanitaire et la mise en place de l’hôpital, qui, selon la déclaration commune, a soigné plus de 2 600 personnes.