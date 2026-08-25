La Banque JN apporte les opportunités d’accession à la propriété en Jamaïque au Canada

Le Bureau de Représentation de JN Bank Canada mène au Canada, en septembre, la discussion sur les opportunités immobilières jamaïcaines, par le biais d’une initiative communautaire de trois jours conçue pour aider les Jamaïcains vivant au Canada et les acheteurs potentiels à explorer les options d’accession à la propriété et d’investissement sur l’île.

L’événement, baptisé « Assure-toi une part de la Jamaïque : Votre parcours vers la propriété », se tiendra du vendredi 4 septembre au dimanche 6 septembre 2026, en partenariat avec Souperlicious, un restaurant caribéen de la région du Grand Toronto (GTA). Il aura lieu dans l’établissement situé au 1749, Jane St., à North York, au cœur d’une des principales communautés jamaïcaines canadiennes de Toronto.

Cette initiative s’appuie sur le webinaire du Groupe JN intitulé « Sécuriser une part du rocher », organisé récemment en prévision de la 11e Conférence biennale de la diaspora jamaïcaine à Montego Bay, dans le comté de Saint-James. Le webinaire a exploré les moyens pour les Jamaïcains résidant à l’étranger d’accéder à l’accession à la propriété et aux opportunités d’investissement en Jamaïque.

Le webinaire a mis en évidence la croissance continue du marché immobilier jamaïcain et la variété d’opportunités dont peuvent bénéficier les membres de la diaspora et d’autres acheteurs internationaux cherchant à prendre pied en Jamaïque.

Monique Broughton, responsable en chef de la Représentation de JN Bank Canada, a déclaré que, dans un contexte de marché immobilier jamaïcain dynamique, l’événement vise à mettre ces discussions au centre des préoccupations pour les personnes au Canada tout en facilitant, pour les membres de la diaspora jamaïcaine et les amis de la Jamaïque, la compréhension des étapes à suivre pour participer au marché immobilier.

« L’accession à la propriété demeure une priorité importante pour beaucoup, en particulier nos Jamaïcains résidant au Canada qui prévoient de prendre leur retraite en Jamaïque ou considèrent l’accession à la propriété comme un moyen de garantir un avenir stable pour eux-mêmes et leurs familles, tout en maintenant un lien tangible avec la Jamaïque », a déclaré Broughton.

« Depuis des décennies, le Bureau de Représentation de JN Bank Canada aide les Jamaïcains du Canada à accéder à des opportunités en Jamaïque, et cette initiative constitue une nouvelle façon de leur apporter directement des informations pertinentes afin de les aider à prendre des décisions éclairées et à devenir acteurs de leur parcours. »

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront bénéficier de consultations individuelles avec des experts, y compris des représentants de l’Association des agents immobiliers de Jamaïque, et découvrir une gamme de solutions de logement proposées par les promoteurs participants, dont West Indies Home Contractors (WIHCON) et Richmond Development Company.

JN Bank fournira également des informations sur le financement hypothécaire et le processus d’achat d’une propriété, aidant les futurs propriétaires vivant au Canada à mieux comprendre les options qui s’offrent à eux pour acquérir une propriété en Jamaïque.

Les sociétés du Groupe JN, JN Properties et JN Money Services Canada, fourniront des informations sur les services qui peuvent accompagner les participants tout au long de leur parcours vers la propriété.

JN Properties présentera ses services de gestion immobilière, de construction, d’immobilier et d’entretien des biens, tandis que JN Money Services Canada proposera des informations sur sa gamme de services, y compris le paiement de factures et les transferts d’argent pour des transactions telles que les taxes foncières et les paiements hypothécaires.

« Acheter, construire ou entretenir une maison en Jamaïque depuis l’étranger peut être difficile, notamment en ce qui concerne la compréhension du processus, les options de financement et la manière dont des revenus supplémentaires peuvent être utilisés pour sécuriser cette propriété et les services associés en Jamaïque », a déclaré Broughton.

« Notre événement vise à combler ce vide d’informations en réunissant des futurs propriétaires avec des représentants de JN, des promoteurs immobiliers et des experts en immobilier qui peuvent fournir des conseils pratiques et les aider à mieux comprendre les étapes vers l’accession à la propriété. »

L’entrée à cet événement de trois jours est gratuite. Il se déroulera de 15 h à 19 h le vendredi, de 10 h à 18 h le samedi et de 11 h à 17 h le dimanche.

Les personnes intéressées par la propriété en Jamaïque sont encouragées à y assister afin de bénéficier des informations et de l’expertise qui seront disponibles.

« Nous encourageons toutes les personnes qui envisagent d’être propriétaires en Jamaïque, ou qui souhaitent simplement comprendre ce qui est possible, à venir, à poser des questions et à profiter du soutien disponible pour transformer ce parcours vers l’accession à la propriété en réalité », a déclaré-elle.