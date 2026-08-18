Cinq Haïtiens blessés dans un accident impliquant un véhicule de la DGM à San Juan

San Juan, République dominicaine – Cinq ressortissants haïtiens ont été blessés mardi après la collision de deux véhicules de la Direction générale des migrations (DGM), qui transportaient des étrangers en situation migratoire irrégulière, à l’intersection de San Juan, le long de l’autoroute Francisco del Rosario Sánchez.

Selon la DGM, l’accident s’est produit vers 8 h 40, après qu’une des voitures a subi une crevaison. Le conducteur du véhicule qui le suivait a freiné et tenté d’éviter la collision mais a heurté l’arrière du premier camion.

Cinq Haïtiens ont été blessés légèrement et ont été pris en charge par des ambulances du Système national d’intervention d’urgence pour être transférés à l’hôpital régional Dr. Alejandro Cabral. L’un des conducteurs a également été blessé. Les autorités ont indiqué que l’ensemble des personnes touchées se trouvait en état stable.

Les véhicules ont subi des dommages matériels, mais une fois l’urgence maîtrisée et la sécurité routière rétablie, les autorités ont repris l’opération.

La DGM a précisé que les 304 ressortissants haïtiens transportés en situation migratoire irrégulière poursuivaient leur trajet vers le poste frontière de Carrizal à Elías Piña, où ils devaient être remis aux autorités haïtiennes.