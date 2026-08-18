Cinq Haïtiens blessés dans un accident impliquant un véhicule de la DGM à San Juan

San Juan, République dominicaine – Cinq ressortissants haïtiens ont été blessés mardi après la collision de deux véhicules de la Direction générale des migrations (DGM), qui transportaient des étrangers en situation migratoire irrégulière, à l’intersection de San Juan, le long de l’autoroute Francisco del Rosario Sánchez.

Selon la DGM, l’accident s’est produit vers 8 h 40, après qu’une des voitures a subi une crevaison. Le conducteur du véhicule qui le suivait a freiné et tenté d’éviter la collision mais a heurté l’arrière du premier camion.

Cinq Haïtiens ont été blessés légèrement et ont été pris en charge par des ambulances du Système national d’intervention d’urgence pour être transférés à l’hôpital régional Dr. Alejandro Cabral. L’un des conducteurs a également été blessé. Les autorités ont indiqué que l’ensemble des personnes touchées se trouvait en état stable.

Les véhicules ont subi des dommages matériels, mais une fois l’urgence maîtrisée et la sécurité routière rétablie, les autorités ont repris l’opération.

La DGM a précisé que les 304 ressortissants haïtiens transportés en situation migratoire irrégulière poursuivaient leur trajet vers le poste frontière de Carrizal à Elías Piña, où ils devaient être remis aux autorités haïtiennes.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.