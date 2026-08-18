Les Jamaïcains représentent 15 % de la population carcérale d’Antigua, selon le Premier ministre Browne.

Selon le Premier ministre Gaston Browne, les Jamaïcains représentent environ 15 % de la population carcérale d’Antigua-et-Barbuda, alors que son gouvernement renforce les mesures d’application visant les personnes résidant ou travaillant dans le pays sans statut légal.

M. Browne a prononcé ces mots en répondant à des inquiétudes concernant l’augmentation du nombre de non-nationaux dans le système pénitentiaire du pays et des signalements selon lesquels des personnes prolongent leur séjour autorisé à Antigua-et-Barbuda.

« L’une des choses que nous avons constatées dans les prisons, c’est que la population de non-nationaux est en augmentation. En fait, environ 15 % de la population carcérale est désormais composée, en particulier, de Jamaïcains », a déclaré Browne.

Le premier ministre a ajouté que le gouvernement ne prévoit pas pour l’instant de criminaliser les dépassements de séjour. Toutefois, les autorités renforcent l’application envers ceux qui demeurent dans le pays sans statut légal ou qui travaillent illégalement.

« L’une des choses que nous avons constatées dans les prisons est que la population de non-nationaux est en expansion, et ce que nous avons décidé, c’est que nous n’allons pas criminaliser les personnes pour (dépassement de séjour), du moins pas à ce stade, mais nous serons plus stricts envers les personnes qui entrent dans le pays et y restent sans autorisation, travaillent illégalement et ainsi de suite », a-t-il expliqué.

Browne a indiqué que les personnes touchées par ces mesures d’application ont reçu 60 jours pour régulariser leur statut d’immigration. Elles peuvent également profiter d’un programme d’amnistie existant en matière d’immigration.

Il a averti que celles et ceux qui ne parviendraient pas à régulariser leur statut après avoir bénéficié de ces opportunités pourraient être expulsés du pays.

Cependant, il a précisé que « s’ils ne régularisent pas leur situation après toutes ces opportunités qui leur ont été données pour régulariser leur statut dans le pays et s’ils ne le font pas, eh bien, ils encourent le risque d’expulsion. »

Browne a également exprimé des inquiétudes concernant les non-nationaux, en particulier les Jamaïcains, qui, selon lui, commettent des crimes dans leur pays d’origine avant de chercher refuge à Antigua-et-Barbuda.

Le premier ministre a cité des affaires récentes impliquant des personnes recherchées en Jamaïque et qui ont ensuite été appréhendées et expulsées d’Antigua-et-Barbuda.

« Il y a environ deux semaines, nous avons eu à expulser un non-nationnal recherché pour meurtre en Jamaïque, après l’avoir appréhendé. Et vous vous souvenez aussi l’année dernière lorsque la police a interpellé ce Jamaïcain à Jennings, impliqué dans une série de cambriolages. »

Ces cas soulignent, selon lui, une préoccupation plus générale concernant des personnes entrant dans le pays et y vivant en dehors du système d’immigration formel.

Ces affaires illustrent « une situation croissante où ils viennent littéralement et vivent parmi nous de manière informelle », a-t-il ajouté.

Il a aussi allégué que certains de ces individus sont impliqués dans le trafic de stupéfiants.

« Nous devons sans équivoque les retirer de la société, car ils contribuent à durcir le tissu social. On m’a dit qu’un certain nombre d’entre eux seraient aussi impliqués dans le narco-trafficking. Les instructions aux forces de l’ordre sont de les localiser et à l’immigration de les expulser. »

Selon lui, l’approche du gouvernement consiste à offrir aux personnes une possibilité de régulariser leur statut tout en agissant contre celles qui restent dans le pays illégalement ou qui participent à des activités criminelles.