Actualités dominicaines aujourd’hui

Rodríguez, RD – Lors d’opérations de surveillance et d’interdiction de l’immigration, des unités de l’Armée de la République dominicaine (ERD) ont détenu quarante-sept ressortissants haïtiens en situation d’immigration irrégulière à différents points des provinces de Dajabón et de Santiago Rodríguez.

Lors d’une des interventions, des soldats affectés au poste de Masacre, avec le soutien de l’unité drone, ont interpellé seize (16) ressortissants haïtiens, composés de quatorze (14) hommes et deux (2) femmes, lors de patrouilles effectuées dans leur zone de responsabilité.

47 étrangers en situation d’immigration irrégulière interceptés lors de patrouilles

De manière similaire, des membres du 10e Bataillon d’infanterie, utilisant les unités de drones, ont interpellé quatorze (14) autres ressortissants haïtiens sans documents dans le secteur de Los Cañaverales, à Los Miches, dans la province de Dajabón. Le groupe était composé de treize (13) hommes et d’une (1) femme.

Entre-temps, dans la province de Santiago Rodríguez, des soldats du détachement de La Leonor ont interpellé dix-sept (17) migrants haïtiens, répartis entre quinze (15) hommes, une (1) femme et un (1) mineur, dans la localité de Coquí, section éponyme, lorsqu’ils pénétraient irrégulièrement sur le territoire dominicain.

Les étrangers interpellés ont été transférés au quartier général militaire compétent et remis par la suite à la Direction générale de la Migration (DGM) pour le processus de rapatriation établi par la législation en vigueur.

L’Armée de la République dominicaine assure des opérations de surveillance, de patrouille et d’interdiction permanentes le long de la frontière et dans d’autres zones sous sa responsabilité, dans le but de prévenir l’entrée irrégulière d’étrangers, de lutter contre les réseaux dédiés au trafic illicite de migrants et de renforcer la sécurité nationale.