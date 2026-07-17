Actualités dominicaines

Haïti.- La Pan American Development Foundation (PADF), avec le financement du Développement international du Royaume‑Uni via le programme Ocean Community Empowerment and Nature (Ocean), a lancé l’initiative Blue Hispaniola, un projet binational sur trois ans destiné à promouvoir une gestion durable des ressources marines et à renforcer les communautés côtières en République dominicaine et en Haïti.

Le projet, dévoilé à Ouanaminthe, Haïti, réunira six organisations partenaires des deux pays afin de créer un corridor économique bleu transfrontalier centré sur la pêche durable, la conservation des écosystèmes côtiers, l’amélioration de l’accès aux marchés et la génération de revenus pour les communautés.

Blue Hispaniola devrait bénéficier à plus de 8 350 personnes, avec au moins 50 % des participants qui seront des femmes, tout en soutenant la gestion durable de 92 250 hectares d’écosystèmes marins et côtiers.

Parmi les organisations participantes figurent Haïti Efficace, Fondation Essence-Elle, Mouvement Paysan pour le Développement de Paulette et Groupe Féministe Révolté d’Haïti, aux côtés des partenaires dominicains AgroFrontera et Fundación Reddom. Ensemble, elles renforceront les organisations de pêche, étendront la formation communautaire, amélioreront l’accès aux marchés et favoriseront le leadership féminin dans le secteur de la pêche.

Les responsables de la PADF indiquent que cette initiative vise à s’attaquer à des défis tels que la surpêche, la dégradation des habitats marins et les opportunités économiques limitées, tout en protégeant les mangroves, les récifs coralliens et d’autres écosystèmes côtiers critiques.

Prévu pour se dérouler jusqu’en 2028, le projet ambitionne de devenir un modèle régional de coopération transfrontalière, alliant conservation de l’environnement et développement économique durable pour les communautés côtières des deux côtés d’Hispaniola.