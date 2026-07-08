Actualités dominicaines aujourd’hui

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Un aéronef de ZED Airlines immatriculé en République dominicaine HI-1056 a effectué un atterrissage d’urgence mercredi dans la zone de Lafito en Haïti, alors qu’il assurait un vol entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince, a confirmé la compagnie.

Le Cessna 402B transportait un pilote et deux passagers. La compagnie a indiqué qu’il n’y a eu ni décès ni blessés, et que les trois occupants ont reçu une prise en charge médicale et une assistance à la suite de l’incident.

ZED Airlines a déclaré que la cause de l’atterrissage d’urgence n’a pas encore été déterminée. L’entreprise a ajouté que les autorités compétentes et son équipe technique mèneront une enquête approfondie afin d’établir les circonstances entourant l’incident.