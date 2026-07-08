Actualités dominicaines aujourd’hui

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Un aéronef de ZED Airlines immatriculé en République dominicaine HI-1056 a effectué un atterrissage d’urgence mercredi dans la zone de Lafito en Haïti, alors qu’il assurait un vol entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince, a confirmé la compagnie.

Le Cessna 402B transportait un pilote et deux passagers. La compagnie a indiqué qu’il n’y a eu ni décès ni blessés, et que les trois occupants ont reçu une prise en charge médicale et une assistance à la suite de l’incident.

ZED Airlines a déclaré que la cause de l’atterrissage d’urgence n’a pas encore été déterminée. L’entreprise a ajouté que les autorités compétentes et son équipe technique mèneront une enquête approfondie afin d’établir les circonstances entourant l’incident.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.