Dominicain Aujourd’hui

La leptospirose est l’une des maladies transmises des animaux à l’homme, principalement par des rongeurs infectés, et son incidence est liée aux saisons pluvieuses et aux inondations. Entre la 24e et la 30e semaine épidémiologique, le Système national de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé a enregistré 30 cas de leptospirose sur l’ensemble du territoire national. La leptospirose est l’une des maladies qui se transmet des animaux à l’homme, principalement par les rongeurs infectés, et son incidence est liée aux saisons pluvieuses et aux inondations. À ce jour, un total de 196 cas et 15 décès ont été signalés en 2026.

Les autorités indiquent que les localités affichant le pourcentage le plus élevé de cas sont Puerto Plata, San José de Ocoa et le District National.

Fièvre et frissons, céphalées et douleurs musculaires, nausées et vomissements constituent les principaux symptômes qui caractérisent la maladie.

D’autre part, la malaria a ajouté un cas à la liste au cours de la semaine épidémiologique 24, portant le total à 98 cas confirmés. Les provinces les plus touchées sont Azua et San Juan.

Il est important de rappeler que les piqûres de moustiques peuvent transmettre cette maladie, et ses symptômes incluent fièvre, frissons, sudations et mal-être général.

Le nombre de cas de dengue a atteint 138 cas confirmés depuis le début de l’année. Les autorités indiquent que deux sous-types de dengue ont été les plus répandus au cours de la semaine 24 : dengue D2, avec deux cas, et dengue non typée, avec quatre cas. Les cas se concentraient à Baní et La Romana.

La dengue est une autre maladie transmise par les moustiques qui se manifeste par une fièvre élevée, des maux de tête, des douleurs derrière les yeux, des douleurs musculaires et articulaires, une éruption cutanée et, dans les cas graves, des saignements et d’autres symptômes.

Concernant les décès maternels (MM) et les décès infantiles (MI), Santé publique en dénombre respectivement 58 et 729.

Le rapport indique que 32 nourrissons et 27 nouveau-nés sont morts au cours de la semaine écoulée. Parmi les mères décédées, 32 étaient dominicaines et 25 haïtiennes.

Les infections respiratoires aiguës graves (SARI) restent actives dans le pays. Deux cas de SARS‑CoV‑2 ont été signalés au cours de la dernière semaine ; un cas d’adénovirus et trois cas de grippe A (H3N2). Les cas de grippe sont « en deçà des attentes », selon les autorités sanitaires.

Le ministère assure que l’incidence des virus respiratoires cette semaine montre un comportement stable, avec un mode de transmission « maîtrisé et conforme à la saisonnalité attendue ».