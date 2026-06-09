Actualités dominicaines









San José de Ocoa, République dominicaine – Les autorités ont démantelé une plantation illégale de marijuana comprenant plus de 3 000 plants de cannabis présumés dans une zone montagneuse isolée de la province de San José de Ocoa et ont arrêté trois personnes lors d’une vaste opération antidrogue, selon la Direction nationale de contrôle des drogues (DNCD).

L’opération, menée par des agents de la DNCD et des procureurs avec le soutien de l’Armée dominicaine et des services de renseignement, a eu lieu sur une ferme du district municipal d’El Pinar. Outre les plants cultivés, les autorités ont saisi cinq conteneurs de marijuana, des plantules en germination et du matériel utilisé prétendument pour la culture, le séchage, le traitement et l’emballage de la drogue.

Les enquêteurs ont indiqué que la propriété comprenait une résidence qui servait de centre de stockage et de traitement. Parmi les objets saisis figuraient des panneaux solaires, des ventilateurs, une pompe à eau, du matériel de séchage, des emballages sous vide et des dispositifs de communication, ainsi qu’un téléphone portable et une moto.

Trois suspects, dont deux ressortissants haïtiens, ont été placés en détention et remis au Ministère public pour poursuites. Les autorités ont précisé que les enquêtes se poursuivaient afin d’identifier et d’appréhender d’autres personnes potentiellement liées à l’opération.

La DNCD a souligné que l’extraction des plants et le transport des preuves ont duré plus de douze heures en raison du terrain difficile, nécessitant le recours à des mules et des chevaux. Les plants saisis ont été envoyés à l’Institut national des sciences médico-légales (INACIF), qui déterminera leur poids et leur quantité exacts.