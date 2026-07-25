Edenorte suspendra la fourniture d’électricité ce samedi dans de vastes secteurs de Puerto Plata

Puerto Plata. La Société de distribution d’électricité du Nord (Edenorte) a signalé que ce samedi 25 juillet, de 8 h à 16 h, elle effectuera des travaux d’entretien programmés qui nécessiteront une suspension temporaire du service électrique sur plusieurs circuits dans la province de Puerto Plata.

Les travaux seront réalisés sur les circuits PPLA105, TUBA501, YASI701, PPLA102, PPLA101 et PPTA103, affectant des dizaines de secteurs résidentiels, commerciaux, touristiques et institutionnels.

Parmi les zones qui seront privées d’électricité figurent El Arenazo, Ensanche Luperón, Bayardo, Padre Granero, Bello Costero, Torre Alta, Long Beach, Marapicá, Urbanización Atlántica, Jardines del Atlántico, Costa Atlántica, Malecón, Gouvernement provincial, Palais de Justice, Quartier Général de Puerto Plata, Tubagua, Gran Parada, Pueblo de Yásica, La Cruz de Yásica, La Unión, Commandement aérien du Nord FARD, Puerto Chiquito, Cangrejo, Villa Progreso, Cristo Rey, Los Sufridos, El Teleférico, UTESA, Barrio Haití, Las Mercedes, El Clinker, Conani, El Hoyo de Chavón et Aguas Negras, parmi d’autres encore.

Edenorte a exhorté les clients situés dans ces zones à prendre les précautions nécessaires pendant la période d’interruption et les a rappelés que les horaires peuvent varier en fonction de l’avancement des travaux.

Le distributeur a indiqué que ces tâches s’inscrivent dans le cadre de son programme de maintenance et de renforcement du réseau électrique, dans le but d’améliorer la qualité et la stabilité du service dans la province.