Dominicain Aujourd’hui

Le directeur national de la Santé maternelle, infantile et adolescente au Service national de santé (SNS), le Dr Martín Ortiz, a révélé que le taux de naissances d’enfants chez des mères haïtiennes est passé de 37 % à 24 % à la suite des mesures de contrôle migratoire.

Interrogé par le journaliste Federico Méndez sur l’émission Esferas de Poder, diffusée le dimanche de 8 h à 9 h du matin sur RNN Channel 27, il a déclaré que l’année dernière il y avait 16 500 naissances en moins chez des ressortissants haïtiens à l’étranger.

Ortiz a mis en évidence le contrôle migratoire qui a été mis en œuvre dans les soins maternels, en raison du fait que certains hôpitaux recevaient un grand nombre de patients, principalement des ressortissants haïtiens.

Il a déclaré que, selon les statistiques de 2024, 37 % des naissances dans le pays concernaient des mères haïtiennes.

« Autrement dit, sur 100 naissances, 37 l’étaient chez des ressortissants haïtiens. Avec les contrôles migratoires mis en place l’année dernière, qui ont commencé en mars-avril, ce chiffre est passé à 24 %, ce qui représente une réduction très significative. »

Elle a révélé que les femmes haïtiennes accouchant se rendaient plus fréquemment dans les grands services de maternité, alors que les femmes dominicaines n’y assistaient pas.

« Aujourd’hui, dans des hôpitaux comme la maternité Nuestra Señora de la Altagracia ou la maternité San Lorenzo de los Minas, les femmes dominicaines apportent une contribution significative », a-t-elle insisté.

Il a noté que l’attention envers les ressortissants haïtiens se poursuit. Cependant, elle a diminué car la mission du Service national de santé est de fournir des soins à toute personne qui se présente dans les hôpitaux.

Le docteur a indiqué que les soins de santé maternelle et infantile ont subi un changement important au cours des six dernières années.

Il a noté que de nombreux hôpitaux à travers le pays ont été rénovés afin d’améliorer l’infrastructure des centres de santé.

Il explique que plus de 200 hôpitaux de grande envergure et près de 2 500 unités de soins primaires sont en cours d’amélioration pour que les gens puissent s’y rendre et soulager la pression sur les grands hôpitaux.

« Aujourd’hui, tous les hôpitaux acceptent les cartes d’assurance des compagnies d’assurance, ce qui signifie que davantage de personnes peuvent se rendre dans nos hôpitaux », a-t-il ajouté.

Il a souligné que les laboratoires d’imagerie ont été nettement améliorés, de sorte que dans un hôpital doté de capacités d’imagerie à haute résolution, les patients peuvent entrer et repartir avec leur problème résolu.

On affirme que cela réduit les naissances chez les adolescentes de plus de 50 %.

Le Directeur national de la Santé maternelle, infantile et adolescente au Service national de santé (SNS), le Dr Martín Ortiz, a déclaré que le taux de natalité chez les adolescentes a diminué de plus de 50 % à l’échelle nationale.

Il a indiqué que dans la première moitié de l’année, il y a eu 1 000 naissances en moins chez les adolescentes enceintes par rapport à l’année dernière, lorsque 16 000 mineures ont donné naissance.

« Autrement dit, une réduction de 50 %, passant de 32 à 16 000. Et en pourcentage, cela est passé de 24 à 18,7. Ce sont des chiffres qui ont un impact significatif », a-t-il argumenté.

Ortiz a déclaré qu’il existe actuellement 39 unités de soins complets pour les adolescents, hommes et femmes.

« Je vais vous donner un chiffre, d’abord un chiffre absolu. En 2019, année de référence, nous avions trente-deux mille et quelques naissances d’adolescentes par an », a-t-il insisté.

Il a expliqué que cela représentait 24 % des naissances du pays, ce qui signifie que sur 124 naissances, 24 étaient réalisées par des adolescentes.

Cependant, Ortiz a précisé que 16 000 naissances d’adolescentes ont été enregistrées l’année dernière.

Le Directeur national de la Santé maternelle, infantile et adolescente du SNS, le Dr Martín Ortiz, a révélé une diminution du taux de natalité du pays.

« Dans ce pays et dans le monde, le taux de natalité est bas. Ici, on l’estime à environ 2,1 enfants par famille. À titre de comparaison, en Haïti il est de 8 enfants par famille », a-t-il noté.

Il décrit la réduction du taux de natalité comme importante, mais note qu’elle se produit dans le monde entier.

Il indique que les bébés situés dans les 28 premiers jours de vie contribuent le plus à la mortalité infantile et que cela résulte du fait que la prématurité est la principale cause.

« Nous avons un taux élevé de naissances prématurées dans le pays, et cela signifie que la mortalité infantile est impactée par ce nombre de nouveau-nés présentant des problèmes de prématurité », a-t-il argumenté.

Il a aussi dit que la mortalité infantile a fortement diminué en raison de plusieurs facteurs, tels que les améliorations dans les hôpitaux, la formation du personnel et le renforcement des unités de soins intensifs néonataux.

Elle attribue cela à l’expansion des lits de soins intensifs pédiatriques, à l’amélioration des unités de soins intensifs néonatals et à la vaccination.

« En 2024, 56 % de nos mortalités maternelles concernaient des femmes haïtiennes. L’année dernière, c’était 52 %. Actuellement, avec la diminution des naissances chez les femmes haïtiennes, nous sommes à 33 % de nos mortalités maternelles », a-t-elle expliqué.