Dominicains Aujourd’hui

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Dajabón.- Le délabrement croissant du pont international franchissant le fleuve Massacre à Dajabón a suscité des inquiétudes liées à la sécurité chez les conducteurs, les commerçants et les habitants qui empruntent quotidiennement cette frontière majeure entre la République dominicaine et Haïti. La rouille et la corrosion se propagent sur les poutres, les garde-corps et d’autres éléments métalliques, et l’effondrement récent d’une porte métallique du côté dominicain a renforcé les craintes concernant l’état structurel du pont.

Les usagers affirment que le pont a été négligé pendant des années et avertissent que toute défaillance structurelle majeure pourrait perturber le commerce et la mobilité entre les deux pays. Ils exhortent le Ministère des Travaux publics et des Communications (MOPC) à réaliser une évaluation technique exhaustive et à entreprendre des travaux de réhabilitation afin de préserver l’une des traversées frontalières les plus importantes du pays et d’empêcher une détérioration supplémentaire.