Dominicains Aujourd’hui



Photo : NTelemicro


Dajabón.- Le délabrement croissant du pont international franchissant le fleuve Massacre à Dajabón a suscité des inquiétudes liées à la sécurité chez les conducteurs, les commerçants et les habitants qui empruntent quotidiennement cette frontière majeure entre la République dominicaine et Haïti. La rouille et la corrosion se propagent sur les poutres, les garde-corps et d’autres éléments métalliques, et l’effondrement récent d’une porte métallique du côté dominicain a renforcé les craintes concernant l’état structurel du pont.

Les usagers affirment que le pont a été négligé pendant des années et avertissent que toute défaillance structurelle majeure pourrait perturber le commerce et la mobilité entre les deux pays. Ils exhortent le Ministère des Travaux publics et des Communications (MOPC) à réaliser une évaluation technique exhaustive et à entreprendre des travaux de réhabilitation afin de préserver l’une des traversées frontalières les plus importantes du pays et d’empêcher une détérioration supplémentaire.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.