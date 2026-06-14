Deux touristes français tués et cinq autres blessés dans un accident de la route à Samaná

Deux ressortissants français ont été tués et plusieurs personnes blessées samedi soir dans un accident de la circulation survenu dans la localité d’El Catey, au sein de la commune de Sánchez, dans la province de Samaná, lorsque un minibus de transport touristique est entré en collision frontale avec un pickup.

Les personnes décédées ont été identifiées comme Jean Phillippe Champeaux et Severine Yvette Claudette Leuk. Selon les rapports médicaux, Champeaux est décédé des suites d’un traumatisme crânien fermé sévère et d’un traumatisme abdominal contondant, tandis que Leuk est décédée des suites de graves blessures à la tête, notamment une fracture à la base du crâne.

Parmi les blessés figure Jorge Thomas Dishmey Amparo, le conducteur du minibus touristique. Victoriana Altagracia et sa fille âgée de 14 ans, qui circulaient à moto au moment de l’accident, ont également été blessées.

En outre, deux ressortissants haïtiens ont été blessés dans l’accident. Leurs identités n’ont pas encore pu être établies car ils ne portaient pas de documents d’identification.

La collision s’est produite le long de la route entre Sánchez et Samaná, près d’El Catey, une artère majeure reliant les destinations touristiques de la province.

Des rapports préliminaires indiquent que l’accident serait survenu lorsque le pickup a tenté une manœuvre de dépassement dangereuse, entraînant une collision frontale entre les deux véhicules. Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes entourant l’accident.

Cette tragédie suscite une fois de plus des inquiétudes quant à la sécurité routière sur les autoroutes du pays, en particulier dans les zones fréquentées par les touristes.