Dominicain Aujourd’hui









Puerto Plata.- Les autorités de Puerto Plata ont libéré 62 femmes victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales lors d’une opération d’envergure visant un réseau de traite des êtres humains actif dans les zones touristiques de Cabarete et Sosúa.

Cette opération a été menée par l’Unité d’Enquête Spécialisée Conjointe contre le Trafic Illicite de Migrants et les Crimes Connexes, en coordination avec le Parquet de Puerto Plata et le Département des Enquêtes sur les Crimes Transnationnels (DEIDET). Les autorités ont mené sept perquisitions autorisées par la justice et procédé à l’arrestation de six suspects, dont des ressortissants dominicains, haïtiens et espagnols, soupçonnés d’être impliqués dans l’exploitation sexuelle et les activités de proxénétisme.

Parmi les personnes détenues figuraient Franklin Alberto García Brito, Rosa Iris Almarante, Belkis María Salas Díaz de Heinsen, Lurdes et/ou Louders, le citoyen haïtien Nehemie Granicher et le ressortissant espagnol Peter Granicher. Les autorités ont indiqué que les victimes secourues — 51 dominicains et 11 Haïtiens — ont été placées sous la tutelle de l’unité d’aide aux victimes du Bureau du Procureur Général, afin de bénéficier de protections et de services de soutien.