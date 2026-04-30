Agriculteurs dominicains réclament des limites aux importations de riz et de poulet







Santo Domingo.- La Confédération nationale des producteurs agricoles (Confenagro) a averti le gouvernement dominicain contre l’élargissement des importations de riz et de poulet, soutenant que cette démarche pourrait affaiblir la production locale et annuler les progrès réalisés vers l’autosuffisance alimentaire. L’organisation a déclaré que, malgré les pressions mondiales sur les coûts agricoles, les producteurs nationaux parviennent à maintenir des niveaux de production stables tout en faisant face à l’augmentation des dépenses liées aux intrants importés tels que les engrais.

Confenagro a insisté sur le fait que le riz et le poulet constituent des secteurs stratégiques pour lesquels la République dominicaine a atteint des niveaux solides d’approvisionnement national. Le collectif a averti qu’ouvrir le marché à des importations à grande échelle en période de vulnérabilité économique pourrait peser négativement sur les agriculteurs et rendre difficile la reconquête de la capacité de production locale à l’avenir.

Cette mise en garde survient après que le gouvernement a autorisé les importations de poulet plus tôt cette année afin de répondre à des pénuries et à la hausse des prix, décision qui a suscité des critiques politiques et des inquiétudes au sein du secteur agricole. Face aux défis actuels, Confenagro plaide en faveur de mesures de soutien plus larges, notamment l’utilisation accrue d’engrais organiques afin de réduire la dépendance vis-à-vis des produits importés et de diminuer les coûts de production. L’association affirme rester en dialogue avec les autorités pour rechercher des solutions coordonnées qui protègent à la fois les producteurs et la sécurité alimentaire.