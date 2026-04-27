Un creux atmosphérique générera des averses et des orages sur une grande partie du pays ce dimanche.





Un creux atmosphérique influence le temps du pays. (SOURCE EXTERNE)

L’Institut dominicain de météorologie (Indomet) a annoncé ce dimanche que les conditions météorologiques du pays seraient influencées par un creux atmosphérique, provoquant des pluies qui débutent dès les premières heures de la matinée et des averses plus abondantes dans l’après-midi dans plusieurs provinces.

Au cours de la matinée, on prévoit une augmentation de la couverture nuageuse, accompagnée d’averses éparses, particulièrement dans Santiago Rodríguez, Montecristi et Puerto Plata.

Dans l’après-midi, les précipitations devraient s’accentuer en raison de la combinaison entre le creux atmosphérique et le réchauffement diurne.

Une couverture nuageuse importante est attendue, entraînant des averses modérées à fortes, des orages et des rafales de vent, s’étendant jusqu’en début de soirée dans des provinces telles que Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, ainsi que d’autres localités du nord et de la région frontalière.

Alerte au risque d’inondations urbaines

Compte tenu de ces conditions, le centre national de prévisions de l’Indomet a émis des alertes et des avis météorologiques dans plusieurs provinces en raison du risque d’inondations urbaines, de l’élévation des niveaux des rivières et des ruisseaux, et de possibles glissements de terrain.

Pour la Grande Santo Domingo, des nuages épars sont attendus durant la majeure partie de la journée, bien qu’il ne soit pas exclu d’éventuels passages nuageux.

Les températures resteront élevées, avec des minima situés entre 22 °C et 23 °C et des maxima entre 29 °C et 31 °C.

L’agence a également signalé que ces conditions devraient perdurer dans les prochains jours, le creux générant des précipitations et des orages principalement l’après-midi, et recommande donc au public de rester attentif aux bulletins officiels.