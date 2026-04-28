République dominicaine et Hongrie font progresser leurs accords de coopération en transport aérien

Santo Domingo — Les gouvernements de la République dominicaine et de la Hongrie intensifient leurs efforts pour renforcer les liens aériens bilatéraux à travers de nouveaux accords destinés à améliorer la connectivité entre les deux pays.

Un cadre proposé permettant aux compagnies aériennes une plus grande souplesse pour déterminer les itinéraires, les fréquences et les tarifs en fonction de la demande du marché constitue l’objectif sous-jacent de ces discussions. Cette orientation vise à faciliter une meilleure offre de services et à adapter plus efficacement les capacités aériennes aux flux de voyageurs et aux besoins économiques des deux nations.

Le processus de négociation a progressé lors d’une réunion tenue le 27 avril au siège du Conseil d’Aviation Civile, où les responsables ont travaillé sur un protocole d’entente en tant qu’étape préliminaire en vue de la signature d’un Accord formel sur les Services Aériens. Le cadre proposé offrirait aux compagnies aériennes une flexibilité accrue pour définir les itinéraires, les fréquences de vol et les tarifs, en se basant sur la demande du marché et sur les dynamiques économiques bilatérales.

La délégation dominicaine était dirigée par Héctor Porcella, tandis que la partie hongroise était représentée par le Dr Máté Lőwinger de l’Autorité hongroise de l’aviation civile. Les autorités indiquent que cette initiative s’appuie sur des discussions techniques qui remontent à 2019 et qu’elle reflète une demande croissante de déplacements entre les deux pays.

Selon des données de la Banque centrale, environ 52 000 visiteurs hongrois se sont rendus en République dominicaine entre 2019 et février 2026, ce qui met en évidence le potentiel d’un élargissement des liens dans les secteurs du tourisme, du commerce et des investissements entre Rabique et Budapest, et qui pourrait être renforcé par une coopération aérienne plus étroite.

Cette démarche illustre une volonté partagée d’approfondir les échanges et de créer un cadre plus structuré et flexible pour les services aériens entre la République dominicaine et la Hongrie, afin de soutenir la croissance économique et les échanges culturels entre les deux pays.