Rapport SIP : climat stable de la liberté de la presse dans le pays





The report highlights several specific cases of physical attacks against journalists. External Source

Santo Domingo, République dominicaine — Les événements enregistrés entre octobre 2025 et avril 2026 sur l’ensemble du territoire national indiquent un climat stable pour la liberté de la presse, sans preuve de censure directe ni de réglementations coercitives.

Cela a été expliqué dans le cadre du rapport présenté lors de la Réunion de mi‑année de l’Association de la Presse Interaméricaine (IAPA), qui a souligné que les variables reconnues par l’Index Chapultepec de l’IAPA — qui lui avaient attribué le score le plus élevé (82,17) pour le respect de cette liberté en 2025 — sont restées sans variation significative.

Le rapport note que le Congrès national n’a pas encore abouti à un consensus sur le projet de loi qui introduit des réformes à la législation 6132, lesquelles étendent les garanties pour l’exercice du journalisme, bien qu’il existe une forte résistance à l’une de ses composantes, celle qui crée l’Institut National de la Communication, au motif qu’elle pourrait constituer un mécanisme de censure.

Réforme Il convient de noter que ces incidents se produisent dans le cadre de la réforme de la loi 6132 sur la liberté d’expression et la diffusion de la pensée, réforme qui reste en attente d’approbation par le Congrès. L’initiative vise à élargir les garanties pour l’exercice du journalisme, bien qu’elle fasse face à des objections en raison de la création de l’Institut National de la Communication.

Le rapport a été rédigé par le directeur du Listin Diario, Miguel Franjul, qui est vice‑président de la Commission pour la Liberté de la Presse de la République Dominicaine.

Incidents isolés

Le document indique que, malgré ce « climat stable », plusieurs incidents précis « ont entravé l’exercice de l’activité journalistique », tels que l’attaque contre les journalistes María Tejeda, de CDN News, et Natalia Estrella, de Teleuniverso, survenue en décembre, qui ont été agressées par du personnel de Santiago Water and Sewerage Corporation (Coraasan).

L’incident s’est produit alors qu’elles couvraient une opération de distribution d’eau destinée au public dans l’un des quartiers touchés par la rupture de conduite, qui a privé la population de service pendant plusieurs semaines.

Au cours du troisième mois de 2026, un agent de la Police nationale a braqué son arme sur un groupe de journalistes, tandis que d’autres agents ont utilisé du spray au poivre pour empêcher la couverture d’une opération d’arrestation dans Santo Domingo Est impliquant un enseignant accusé d’avoir agressé un enfant dans une crèche.

Des proches de l’enseignant ont également été accusés d’avoir participé à l’attaque.