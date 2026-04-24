La République dominicaine réduit le taux de décrochage au secondaire à 5,7 %.

Les autorités éducatives expliquent que la réduction est liée à des stratégies ciblées axées sur les causes principales de l’abandon scolaire, soutenues par une feuille de route nationale de l’éducation conçue pour renforcer la rétention des élèves et la continuité de leurs apprentissages.

Selon le ministre de l’Éducation, Luis Miguel De Camps, l’amélioration de la rétention scolaire demeure une composante clé de la politique éducative. Le ministère a priorisé des initiatives visant à étendre l’accès, améliorer la qualité de l’enseignement et offrir un soutien accru aux étudiants tout au long de leur parcours.

Le ministère a également souligné des taux de promotion améliorés au niveau secondaire, indiquant que davantage d’élèves passent à la classe suivante avec moins de retards ou d’interruptions dans leur scolarité. Les responsables ont déclaré que cette tendance reflète une meilleure efficacité interne et des parcours d’apprentissage plus stables.

Pour soutenir la rétention, le gouvernement a étendu les programmes d’enseignement technique-professionnel et artistique, créant des passerelles qui relient la scolarité aux opportunités d’emploi. D’autres initiatives incluent les « Avancées du secondaire », axées sur la qualité et l’équité dans l’enseignement secondaire, et la campagne « Je choisis d’apprendre », qui encourage les jeunes et les adultes à revenir et à terminer leurs études.