Paliza présente les États-Unis comme l’allié le plus proche de la République dominicaine







Washington, D.C.- Le ministre José Ignacio Paliza a décrit les États-Unis comme le plus proche allié et le partenaire le plus important de la République dominicaine lors d’une conférence à l’Université de Georgetown.

Prenant la parole lors d’un événement intitulé « Démocratie et Gouvernance : une Conversation avec José Ignacio Paliza », le responsable a mis en évidence les liens historiques, démocratiques et culturels qui unissent les deux pays. Il a indiqué que la relation bilatérale dépasse la simple proximité géographique et s’enracine dans des principes et des valeurs communs.

Paliza a également souligné le rôle de la diaspora dominicaine dans le renforcement des relations, en notant que plus de 1,6 million de Dominicains vivent aux États-Unis, principalement le long de la côte est, créant des liens humains et culturels solides entre les deux sociétés.

La conférence a été organisée par l’Association de politique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et modérée par Michael Shifter. Les discussions ont porté sur la démocratie, la gouvernance et les défis institutionnels à travers l’Amérique latine et les Caraïbes.

Lors de ses interventions à la McCourt School of Public Policy, Paliza a insisté sur l’importance d’un dialogue académique et d’une coopération internationale visant à renforcer les institutions démocratiques et à aborder les questions de gouvernance régionale.