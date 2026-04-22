Gouvernement présente un plan de réponse à la crise à l’épiscopat dominicain







Saint-Domingue.- Une commission gouvernementale s’est réunie avec le Conseil Permanent de l’Épiscopat dominicain pour présenter et discuter du plan national visant à faire face à la crise internationale actuelle et à ses répercussions économiques.

Au cours de la réunion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Yayo Sanz Lovatón a expliqué que près de RD$10 milliards ont déjà été alloués sous forme de subventions pour le carburant afin d’empêcher que l’inflation n’affecte les ménages les plus vulnérables. La délégation comprenait également le Ministre administratif de la Présidence Andrés Bautista et le Ministre de l’Administration publique Sigmund Freund.

Les responsables ont esquissé une stratégie centrée sur trois piliers principaux : protéger le pouvoir d’achat des ménages, préserver la production et l’emploi, et absorber la hausse des coûts grâce au soutien de l’État. Les mesures comprennent des subventions pour le carburant et les engrais, une surveillance des prix afin de stabiliser le coût des biens essentiels et des transports, et la réaffectation des ressources vers les programmes de protection sociale.

La réunion a mis en évidence le rôle de l’Église catholique en tant qu’acteur social majeur, particulièrement en périodes de crise, tandis que les autorités ont insisté sur la nécessité d’une coordination continue avec les différents secteurs afin d’adapter les mesures à l’évolution des conditions mondiales.