République dominicaine met en valeur son potentiel aéronautique lors du SUN ’n FUN Expo 2026







Lakeland, Floride.- Le Département des Aéroports de la République dominicaine (DA) a conclu avec succès sa participation au SUN ‘n FUN Aerospace Expo 2026, l’un des événements mondiaux les plus importants de l’aviation générale, qui s’est tenu à Lakeland, Floride.

Pendant l’exposition, la délégation dominicaine a géré un espace d’exposition qui a attiré des pilotes, des opérateurs et des passionnés d’aviation intéressés par les infrastructures et les opportunités offertes par le pays pour l’aviation générale. L’équipe a diffusé le message « La République dominicaine est un pays ami des pilotes », mettant en avant une connectivité solide, des conditions favorables et des efforts continus pour développer le secteur aéronautique.

Soutenue par le Ministère du Tourisme de la République dominicaine, la participation a également comporté des échanges techniques et des rencontres stratégiques visant à s’aligner sur les meilleures pratiques internationales et sur l’innovation. Des responsables ont souligné que la présence du pays lors d’événements mondiaux comme celui-ci renforce sa position en tant que destination caribéenne compétitive pour le tourisme aéronautique et réaffirme son engagement envers la croissance durable du secteur.