Plus de pluie à prévoir : un creux va intensifier les fortes averses dès jeudi







Santo Domingo — Conditions météorologiques demeureront instables au cours des prochains jours, avec une augmentation des pluies à partir de jeudi en raison d’une combinaison d’un creux et de l’arrivée d’une masse d’air humide.

Le météorologue Cristopher Florian, de l’Institut Dominicain de Météorologie (Indomet), a souligné que ce système, ainsi que le déplacement du creux vers le sud et le sud-est, entraînera une augmentation de l’humidité atmosphérique.

« Une augmentation des précipitations est attendue, non seulement demain (jeudi), mais aussi vendredi, et en plus des pluies fortes et des orages soutenus, il existe aussi une probabilité de grêle dans les zones montagneuses, » a-t-il déclaré.

La pluie se poursuivra pour le reste de la semaine

Les prévisions pour mercredi sont similaires. Florian a indiqué que la pluie va se poursuivre tout au long de la semaine, car le creux actuel persistera et qu’un autre le rejoindra, provoquant des pluies dans différentes régions du pays.

Bien que l’on n’attende pas d’importantes accumulations de pluie, le météorologue a averti que les sols sont saturés par les récentes précipitations, les niveaux d’alerte restant en vigueur.

Selon le météorologue, les pluies devraient commencer à l’intérieur du pays en milieu d’après-midi. Des provinces telles que Puerto Plata, Santiago, Espaillat et Hermanas Mirabal pourraient connaître des précipitations légères à modérées à partir de 13h00.

Le spécialiste a indiqué que dans l’après-midi, vers 17h00, les précipitations devraient s’intensifier dans des provinces telles que Santiago Rodríguez, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega et La Romana.

Pour Santo Domingo, on prévoit une augmentation du couvert nuageux vers 18h00, ce qui pourrait engendrer des averses locales.