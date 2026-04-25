339 soldats haïtiens diplômés pour renforcer la lutte contre les gangs







Haïti – Un groupe de 339 soldats haïtiens a été diplômé mardi sur une base militaire de Port-au-Prince, dans le but de rejoindre d’autres militaires qui combattent les gangs armés, qui ont plongé le pays des Caraïbes dans la violence alors que les attaques se multiplient.

« On nous donne les moyens d’écraser les bandits ! Nous allons les affronter », chantaient les soldats de la promotion tandis qu’ils avançaient au pas militaire.

Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le bruit des détonations en arrière-plan rappelait aux nouveaux soldats leur mission.

Ces nouveaux membres des Forces armées ont prêté serment d’allégeance, s’engageant à respecter la Constitution et à « servir et défendre » la nation.

Formés par des instructeurs et des moniteurs expérimentés, ces recrues ont suivi un programme de formation de base exigeant, qui comprend également le respect des droits humains, l’égalité entre les sexes et la protection civile, a indiqué le ministère haïtien de la Défense sur sa page Facebook.

Les autorités militaires entendent renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées haïtiennes en accroissant le personnel et leur niveau de spécialisation, ajoute le communiqué. Elles prévoient l’arrivée de 1 200 soldats dans les prochains jours, soutenus par l’ouverture prochaine de trois bureaux de recrutement dans le pays.