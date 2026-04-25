La République dominicaine, le Costa Rica et l’Équateur condamnent la saisie par l’Iran du MSC Francesca







Les gouvernements de la République dominicaine, Costa Rica, et Équateur ont conjointement condamné la saisie par l’Iran du navire battant pavillon panaméen, MSC Francesca, dans le Détroit d’Ormuz et ont appelé à sa libération immédiate.

Selon le communiqué commun des gouvernements, le navire — propriété d’une société italienne et battant pavillon panaméen — a été intercepté par l’Iran alors qu’il traversait ce couloir maritime stratégique. Les trois pays ont exigé la libération du navire et de son équipage, tout en appelant à mettre fin à des actions qui menacent la libre navigation dans les eaux internationales.

Les autorités ont décrit l’incident comme une violation du droit international et un défi au principe de la liberté de navigation, protégé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Ils ont soutenu que les actions de l’Iran portent atteinte aux droits du Panama en tant qu’État du pavillon et suscitent des inquiétudes quant à la sécurité le long de l’un des corridors commerciaux et énergétiques les plus importants du monde.

Le communiqué avertit également contre l’utilisation de mesures coercitives à l’encontre des navires civils en transit international, qualifiant de telles actions d’incompatibles avec les obligations juridiques internationales. Les trois gouvernements ont exhorté la communauté internationale à rejeter toute conduite qui menacerait la sécurité maritime et ont réaffirmé leur solidarité avec le Panama et leur soutien au droit maritime international.