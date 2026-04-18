Paliza revient à Montellano avec de l’aide : distribution de fournitures, nourriture et bons d’urgence aux sinistrés

Puerto Plata, République dominicaine – Le ministre de la Présidence, José Ignacio Paliza, a dirigé une nouvelle journée d’assistance ce vendredi à Villa Montellano en faveur des familles touchées par les pluies récentes, remettant des biens ménagers, des rations alimentaires et l’Aide d’Urgence, dans le cadre de la réponse officielle aux dégâts provoqués par les précipitations.

Lors de l’intervention, Paliza a personnellement supervisé la distribution de l’aide aux habitants touchés par les inondations dans différentes zones de la municipalité. Cette démarche comprenait également des soins médicaux et des travaux de réparation des logements et des infrastructures.

Selon les informations fournies par le Ministère de la Présidence, le Gouvernement fournira des rations alimentaires et du mobilier d’une valeur dépassant 80 millions de pesos, comprenant des matelas, des cuisinières, des réservoirs de gaz, des mixeurs, de la vaisselle, des tables et des chaises, ainsi que des denrées alimentaires crues et cuites pour les familles affectées.

« Une réponse immédiate est apportée aux familles affectées, avec une assistance médicale, des réparations des logements et un soutien continu jusqu’au rétablissement complet de la communauté », a déclaré l’officiel.

Dans le cadre du programme, Paliza s’est également rendu à l’école Isaura Tucker, où il a supervisé la remise de la Prime d’Urgence par la Direction du Développement Social Supérate, bénéficiant à 2 190 familles de Villa Montellano.

En s’adressant à des dizaines de membres de la communauté, le ministre a envoyé un message de réconfort à la population concernée. « Faites passer le message de calme, car le gouvernement est présent et nous continuerons d’aider tout le monde », a-t-il affirmé.

Avec cette nouvelle intervention, le Gouvernement cherche à renforcer l’aide directe aux victimes de Villa Montellano dans une situation qui a suscité l’inquiétude chez de nombreuses familles de la municipalité de Puerto Plata.

À suivre pour les actions officielles et communautaires liées à la relance de Villa Montellano après les effets des pluies récentes

« Nous apportons une réponse immédiate aux familles touchées, avec une assistance médicale, des réparations des logements et un soutien continu jusqu’au rétablissement de la communauté », a déclaré l’officiel.

Dans le cadre de l’agenda, Paliza s’est également rendu à l’école Isaura Tucker, où il a supervisé la remise de la Prime d’Urgence par le biais de la Direction du Développement Social Supérate, bénéficiant à 2 190 familles de Villa Montellano.

En s’adressant à des dizaines de membres de la communauté, le ministre a adressé un message de réassurance à la population affectée. « Faites passer le mot du calme, car le gouvernement est présent et nous continuerons d’aider tout le monde », a-t-il déclaré.

Avec cette nouvelle intervention, le Gouvernement cherche à renforcer l’aide directe aux victimes de Villa Montellano au milieu d’une situation qui a suscité l’inquiétude parmi de nombreuses familles de la municipalité de Puerto Plata.

À suivre pour les actions officielles et communautaires liées à la relance de Villa Montellano après les effets des récentes pluies