Arajet transporte près de 500 000 passagers au premier trimestre







Santo Domingo.- Arajet poursuit de renforcer sa position sur le marché aérien dominicain, affichant une croissance historique du nombre de passagers au premier trimestre 2026 selon les données du Conseil d’Aviation Civile (JAC). La compagnie a transporté 496 218 passagers durant cette période, incluant les voyageurs en correspondance, avec le mois de janvier comme le plus dynamique et mars restant juste derrière.

Ces résultats placent Arajet comme la quatrième compagnie aérienne du pays, derrière JetBlue, American Airlines, et Delta Air Lines. Le PDG Víctor Pacheco a déclaré que l’entreprise vise à dépasser les 2 millions de passagers d’ici la fin de 2026, tout en positionnant la République dominicaine comme un hub aérien régional.

New York s’impose comme la principale destination d’Arajet, suivie par Buenos Aires, Miami, Medellín et Bogotá. Les États-Unis ont représenté 25 % des passagers, ce qui reflète l’effet de l’accord Open Skies, tandis que la Colombie et l’Argentine se distinguent comme des marchés clés. La compagnie précise qu’elle continuera d’étendre son réseau de trajets afin de stimuler le tourisme, le commerce et la connectivité.