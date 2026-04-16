Saisie de 151 paquets de cocaïne au large des côtes de Baní







Peravia, République dominicaine – Les autorités dominicaines ont saisi 151 paquets de cocaïne lors d’une opération conjointe d’interdiction menée au large des côtes de Baní, dans la province de Peravia. L’opération, dirigée par la DNCD avec le soutien de la Marine, de l’Armée de l’Air, des agences de renseignement et du Ministère public, a été lancée après des signalements faisant état de l’arrivée d’un navire suspect dans les eaux nationales.

Des unités déployées par voie aérienne, maritime et terrestre ont intercepté un bateau rapide « go-fast » à plusieurs milles nautiques au sud de Baní, arrêtant deux ressortissants dominicains et saisissant plusieurs ballots de drogue. Les autorités ont également saisi une embarcation de 32 pieds, des contenants de carburant, du matériel de communication, des téléphones portables et des dispositifs GPS utilisés lors de l’opération.

Les responsables ont indiqué que d’autres paquets pourraient avoir été jetés à la mer, déclenchant des recherches continues le long de la zone côtière. Les enquêtes sont en cours pour identifier d’autres membres du réseau de trafic, soupçonnés d’être liés à des chargements de drogue en provenance d’Amérique du Sud. Les substances saisies ont été remises aux autorités médico-légales pour analyses, tandis que les suspects ont été placés sous garde judiciaire.