Fortes pluies en République dominicaine: 4 morts et plus de 30 000 déplacés







Santo Domingo.- Au moins quatre personnes sont mortes et plus de 30 500 ont été déplacées en République dominicaine après plusieurs jours de fortes précipitations provoquées par un creux météorologique, selon des rapports officiels. La Défense Civile a retrouvé les corps d’un garçon de trois ans à Puerto Plata et d’un homme de 32 ans à Santo Domingo, tous deux emportés par le courant des rivières. Ces décès s’ajoutent à deux morts signalées auparavant, dont une fillette d’un an tuée lorsque l’un des murs s’est effondré pendant les fortes pluies.

Le Centre des opérations d’urgence a indiqué que plus de 6 100 foyers ont été touchés, tandis que plus d’un million de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 28 communautés restent isolées. Les autorités ont placé 28 des 32 provinces du pays en alerte en raison de la situation qui persiste.

Les prévisionnistes météorologiques avertissent que les précipitations devraient se poursuivre dans les prochaines heures, après les inondations sévères enregistrées plus tôt cette semaine, notamment dans la capitale, où une alerte jaune est en vigueur.