Des pluies diluviennes font 12 morts et d’importants dégâts en Haïti



Films et Popcorn : idéal pour un samedi après-midi où les pluies les plus fortes sont prévues

Port-au-Prince, Haïti.- Au moins 12 personnes sont décédées dans le nord-ouest d’Haïti après trois jours de fortes précipitations, selon la Direction de la Protection Civile. Les tempêtes ont provoqué des dégâts massifs, inondant des centaines de foyers et suscitant des inquiétudes quant à une possible aggravation de la situation si les pluies persistent.

Le secteur agricole a également été gravement touché, des cultures ayant été détruites et le bétail emporté par les crues, poussant les autorités locales à demander une aide urgente du gouvernement central.

Par ailleurs, une masse d’air froid actuellement au-dessus de Porto Rico pourrait entraîner des précipitations supplémentaires dans plusieurs régions haïtiennes, notamment le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, la Grand’Anse et le Sud-Est, selon le Service national météorologique.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.