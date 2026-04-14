Chute de température soudaine à Bayahibe, provoquant une rare tempête de grêle







Bayahíbe.- Une averse de grêle soudaine à Bayahíbe lundi a été déclenchée par une chute brutale de 12 °C en seulement 45 minutes, selon un rapport de l’Université pontificale catholique Madre y Maestra (PUCMM), qui a identifié un comportement atmosphérique inhabituel à l’origine de l’événement.

L’étude a démontré que l’orage est né d’une collision entre l’air froid et l’air chaud et humide, provoquant une chute des températures de 32 °C à 20 °C entre 15 h et 15 h 45. Cette variation contrastée a généré de forts courants ascendants dans les nuages orageux, élevant des gouttelettes d’eau jusqu’à des niveaux de congélation et produisant la grêle.

Les données recueillies à partir de capteurs et d’une station météorologique à Bayahíbe — installés dans le cadre d’un projet de recherche sur l’adaptation au climat — ont également révélé des schémas de précipitations inhabituels. À ce jour en 2026, les précipitations accumulées atteignent 1 392,9 mm, dépassant la moyenne annuelle historique de 970 mm, avec le mois d’avril enregistré à lui seul 113,8 mm.

Les conclusions s’inscrivent dans une initiative visant à renforcer la résilience climatique et à soutenir une prise de décision fondée sur des données scientifiques dans des communautés vulnérables, soulignant l’importance de la recherche locale pour mieux anticiper et répondre aux phénomènes météorologiques extrêmes.