Chute de température soudaine à Bayahibe, provoquant une rare tempête de grêle



Bayahíbe.- Une averse de grêle soudaine à Bayahíbe lundi a été déclenchée par une chute brutale de 12 °C en seulement 45 minutes, selon un rapport de l’Université pontificale catholique Madre y Maestra (PUCMM), qui a identifié un comportement atmosphérique inhabituel à l’origine de l’événement.

L’étude a démontré que l’orage est né d’une collision entre l’air froid et l’air chaud et humide, provoquant une chute des températures de 32 °C à 20 °C entre 15 h et 15 h 45. Cette variation contrastée a généré de forts courants ascendants dans les nuages orageux, élevant des gouttelettes d’eau jusqu’à des niveaux de congélation et produisant la grêle.

Les données recueillies à partir de capteurs et d’une station météorologique à Bayahíbe — installés dans le cadre d’un projet de recherche sur l’adaptation au climat — ont également révélé des schémas de précipitations inhabituels. À ce jour en 2026, les précipitations accumulées atteignent 1 392,9 mm, dépassant la moyenne annuelle historique de 970 mm, avec le mois d’avril enregistré à lui seul 113,8 mm.

Les conclusions s’inscrivent dans une initiative visant à renforcer la résilience climatique et à soutenir une prise de décision fondée sur des données scientifiques dans des communautés vulnérables, soulignant l’importance de la recherche locale pour mieux anticiper et répondre aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.