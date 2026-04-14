Haïti : au moins 30 morts dans une bousculade à la Citadelle Laferrière lors d’un événement de masse







Milot, Haïti – Au moins 30 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées samedi dernier à la suite d’une bousculade meurtrière survenue à la Citadelle Laferrière, site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO et l’un des monuments historiques les plus importants d’Haïti. L’incident s’est produit près de Cap-Haïtien lors d’un grand rassemblement qui attirait des milliers de participants.

L’événement, baptisé « Citadel Vibe 3.0 », était largement relayé sur les réseaux sociaux et a réuni une foule qui a dépassé la capacité de la forteresse. Des témoins ont décrit un chaos à l’intérieur, des points d’accès limités, un surpeuplement et une ventilation insuffisante qui ont déclenché la panique. Les premières constatations indiquent que de nombreuses victimes seraient mortes d’asphyxie, aggravée par une pluie soutenue, des rafales de vent et des surfaces glissantes qui compliquaient les évacuations.

Le maire adjoint Patrick Almonor a averti que le nombre de morts pourrait augmenter à mesure que les secours se poursuivent et que plusieurs personnes restent portées disparues ou dans un état critique. Des équipes d’urgence ont transporté les victimes vers des hôpitaux voisins, notamment l’établissement Sacré-Cœur à Milot, tandis que les recherches se prolongeaient dans la nuit.

La Citadelle Laferrière, construite au début des années 1800 par le roi Henri Christophe après l’indépendance d’Haïti, demeure une attraction touristique majeure perchée au sommet d’une montagne du nord du pays. Ce drame soulève d’urgence des questions sur le contrôle des foules, l’autorisation des événements et les protocoles de sécurité lors des grands rassemblements publics, notamment dans les sites patrimoniaux protégés.

Les autorités n’ont pas confirmé si les organisateurs avaient obtenu les permis requis pour l’événement. Ce drame a intensifié les appels en faveur d’une supervision plus stricte et d’un renforcement des mesures de sécurité afin d’éviter la répétition de tels incidents à l’avenir.