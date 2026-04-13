César Iglesias enregistre une croissance historique des ventes au premier trimestre







Santo Domingo.- César Iglesias a enregistré un excellent début d’année 2026, réalisant des ventes records au premier trimestre, accompagnées de marges améliorées et d’une efficacité opérationnelle accrue, ce qui reflète une exécution commerciale solide malgré les défis mondiaux auxquels fait face l’industrie.

La société a mis en évidence une croissance significative sur ses marques phares, notamment Mazeite et Hispano, ainsi que des hausses à double chiffre constantes sur des produits de base tels que l’huile El Gallo, la farine Trigo de Oro et les produits en papier Domino. Un élan supplémentaire provenait de marques comme les céréales El Rey et les soupes Kinsú, ainsi que des produits de Unilever — dont Dove, Rexona, Pond’s et Sedal —, renforçant la solidité d’un portefeuille diversifié et des partenariats stratégiques.

La croissance a également été stimulée par de solides performances dans les canaux de vente en gros et B2B, ainsi que par l’expansion des opérations internationales, qui représentent désormais plus de 15 % du chiffre d’affaires total. L’entreprise a ajouté sept nouvelles marques au cours du trimestre et s’est étendue à des secteurs tels que l’hôtellerie, se positionnant pour profiter de la croissance du tourisme dans le pays.

Avec plus d’un siècle d’exploitation, César Iglesias a souligné que son expansion continue repose sur la confiance des consommateurs, la rentabilité du portefeuille et une exécution disciplinée, tout en réaffirmant son engagement à contribuer au développement économique de la République dominicaine.