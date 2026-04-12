La République dominicaine a connu deux événements hydrométéorologiques par an au cours des dix dernières années







Au cours des trois dernières décennies, les dépressions et les tempêtes tropicales ont représenté la majorité des événements hydrométéorologiques enregistrés en République dominicaine, selon un rapport de l’Office national de la statistique (ONE).

Dans une infographie sur les événements extrêmes et les catastrophes, l’ONE souligne que, au cours de la dernière décennie, « la survenue de tels phénomènes est restée stable, avec une moyenne annuelle de deux événements ».

Elle indique que de 1995 à 2024, 75 événements hydrométéorologiques ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, 15 étaient des dépressions et 29 des tempêtes. Suivent des ouragans de catégorie 1, avec 10 événements.

Elle note également que les mois d’août et de septembre ont représenté 65,28 % des événements enregistrés au cours de cette saison des ouragans.

(ONE)

Provinces avec le plus grand nombre de trajectoires

Selon les données de l’ONE, en termes de répartition territoriale, les provinces de La Altagracia (8), Azua (7), San Juan (6), Elías Piña (6), et La Vega (5) enregistrent le plus grand nombre de trajectoires d’événements hydrométéorologiques au cours de la période 1995–2024.

Mesures préventives prises par la population

L’ONE souligne que en 2024, 64,70 % des ménages dominicains ont sécurisé leurs portes, leurs toits et leurs fenêtres comme mesure préventive en réponse aux alertes concernant des phénomènes naturels.

Parmi les autres actions entreprises par la population lors de ces événements figurent la sécurisation des meubles et des appareils électroménagers (20%), la sécurisation des réservoirs de gaz (17,70%), le déplacement vers le domicile d’un proche ou d’une connaissance (13,30%), et l’approvisionnement en vivres ou en nourriture (12,50%).