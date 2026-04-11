Le désespoir persiste après les inondations causées par de fortes pluies

Santo Domingo — Après des heures de pluie, les quartiers du District national et de l’Ouest de Santo Domingo sont alarmés par les inondations qui ont suivi l’averse tôt mardi matin, le 7 avril.

Alors que tout semblait n’être qu’une pluie battante, les habitants de divers quartiers décrivent comment ils sont restés sous le choc à l’idée de devoir fuir leurs maisons au milieu de la nuit avec leurs enfants dans les bras, désespérés parce qu’ils n’avaient nulle part où se réfugier.

À La Yuca, la zone connue sous le nom de Las 800 en raison de la ravine portant ce nom, plusieurs familles ont perdu leurs appareils électriques, tels que réfrigérateurs, téléviseurs et radios. Elles se sont retrouvées sans lits, meubles, ensembles de salle à manger, nourriture et vêtements. Dans le désespoir et l’angoisse de voir leurs biens inondés, leurs enfants pleuraient de peur, et sans plan clair, ce sont ces choses qui les blessent encore lorsqu’ils se remémorent ce mardi matin.

Alors qu’elles enlevaient l’eau et la boue qui recouvraient le sol jusqu’à plus de la moitié des murs, lavaient les vêtements qu’elles avaient pu sauver et réunissaient les quelques objets qui n’étaient pas perdus, elles ont été accablées par un sentiment d’impuissance face à l’absence d’aide des autorités en dehors du nettoyage de la rue ; hier, un camion de nourriture cuisinée a été mis à disposition pour être distribué à ceux qui viennent en prendre.

Dans le cadre du soutien à 112 familles, l’École de la République du Costa Rica a sollicité des fournitures auprès de diverses institutions publiques et de membres de la communauté, qui ont offert des vêtements et des chaussures pour les familles des élèves de l’école.

Des femmes retirant un matelas imbibé par les inondations. Leonel Matos

« Nous avons publié une déclaration désignant l’école comme point de collecte pour les familles que nous avons identifiées comme ayant besoin d’aide, afin que nous puissions leur apporter une aide. Une fois que nous aurons toute l’aide — ou la plupart —, les familles pourront venir à l’auditorium pour récupérer des conserves, des chaussures, des draps et d’autres articles dont nous disposons », a déclaré Regina Rodríguez, la directrice de l’école.

Lors de la visite dans la zone touchée, plusieurs véhicules avaient été submergés et bloqués. Le personnel du Conseil municipal du District national, accompagné d’une équipe du CAASD (Société des eaux et égouts de Santo Domingo), nettoyaient la rue pour dégager la boue qui bloquait le passage piéton.

« J’habite ici depuis plus de 30 ans, et ma maison n’a jamais été inondée comme ça auparavant; les meubles, la télévision, le lit, les vêtements et même le réfrigérateur ont été endommagés, mais tout cela s’est produit après qu’ils aient commencé à travailler sur le caniveau », a déclaré Mary.

Les habitants ont appelé le bureau du maire pour aider à fournir des matelas à ceux qui les ont perdus.

Los Girasoles Segundo

Avec leurs effets personnels entassés à l’extérieur de leurs maisons et des vêtements encore couverts de boue qui sont sortis, voici la réalité à laquelle font face certains résidents de Las Plantitas dans le quartier Los Girasoles Segundo. Le ravin qui passe près de chez eux a débordé, inondant des parties de leurs maisons.

Les personnes touchées ont déclaré qu’un camion était arrivé avec des lits et des vivres, mais que peu de personnes ont reçu de l’aide, et celles qui vivent près du ravin n’ont rien reçu. Elles ont également demandé des camions-citerne d’eau parce que l’alimentation en eau a été coupée depuis 15 jours, et elles n’ont aucun moyen de laver les vêtements qui se sont mouillés sous la pluie.

« Je laisse tout sécher dehors sans le laver parce qu’il n’y a pas d’eau et que personne ne vient nous en apporter. La nuit dernière, tout ce qui se trouvait dans ma maison s’est mouillé, et pour empêcher l’eau extérieure d’entrer, j’ai fermé la porte et suis restée là sur le lit jusqu’au matin, quand tout est terminé, puis je suis sortie », a déclaré Ana Ramona Sánchez.

La directrice du Colegio Profesora Margarita Báez, Alejandrina Severino, a indiqué que bon nombre des documents des élèves qu’elle détenait avaient été endommagés, tandis que d’autres ont été récupérés et étalés au soleil pour sécher. Cependant, ils ont perdu des ordinateurs, des enceintes et d’autres appareils électroniques.

« L’eau est entrée dans le bureau de la directrice et dans les salles de classe du rez-de-chaussée, mais cela est arrivé parce qu’ils construisent dans le ravin et les débris exposés ont piégé les détritus, ce qui a empêché l’eau de s’écouler », a-t-elle expliqué.

manoguayabo

Certaines rues des quartiers Hato Nuevo et San Miguel à Manoguayabo ont été inondées au point que les habitants ont perdu leurs biens. Beaucoup décrivent ces pluies comme les plus fortes qu’ils aient jamais connues, car lors d’autres épisodes leurs maisons n’avaient pas été inondées au point de devoir sortir en courant avec les tout-petits dans les bras.

« Nous sommes allés dans les maisons où il n’y avait pas d’eau et avons continué à bouger jusqu’à ce qu’elles se remplissent, et le COE est venu avec un bateau pour nous emmener sur l’avenue afin que nous puissions aller chez nos proches. Tout cela était horrible car nous avons nos jeunes enfants — un nourrisson, un enfant de 12 ans et un enfant de 3 ans », a expliqué Elaina Martínez.

Les lits, les meubles et les vêtements éparpillés à l’extérieur des maisons donnaient le premier aperçu de ce qui s’était passé; tout ce à quoi ils avaient tant travaillé est désormais jeté, couvert de boue, et certains avaient les larmes aux yeux en nettoyant le peu qu’ils pouvaient.

Los Alcarrizos

Les fortes pluies ont provoqué le débordement de Lebrón Creek à Los Alcarrizos, déclenchant des inondations. Dans le désespoir, plusieurs personnes ont été emportées par le courant jusqu’à ce que des membres de la communauté les sauvent.

« C’était une catastrophe terrible. Vers 2 heures du matin, la rivière s’est élevée en quelques secondes, inondant toutes les maisons. Alors que je fuyais, un clou est entré dans mon pied; deux personnes âgées ont été emportées par le courant, et nous avons réussi à les sauver avec une corde; elles sont maintenant à l’hôpital. Cela ne s’était jamais produit comme ça auparavant, mais ces pluies ont tout détruit, et vous voyez des gens qui courent, portant leurs enfants dans les bras », a déclaré Carolina Rojas, bouleversée par le souvenir de cette scène effroyable.

Après les pluies, les familles se sont senties terrifiées et sont restées chez des voisins et des proches jusqu’à ce que la province de Santo Domingo soit retirée de la liste d’alerte du Centre des Opérations d’Urgence (COE).