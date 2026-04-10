Jean Suriel prévoit une période pluvieuse prolongée et une menace d’inondations à l’échelle nationale







Santo Domingo.- L’analyste météorologique Jean Suriel a averti que la République dominicaine entrera dans une période de fortes précipitations à partir de samedi, susceptibles de durer entre cinq et sept jours, ce qui augmentera le risque d’inondations à l’échelle nationale.

Selon lui, ce schéma climatique sera alimenté par l’interaction du système frontal n° 35, d’une nouvelle zone de creux et d’une abondante humidité marine, créant des conditions favorables à des précipitations intenses et à d’autres phénomènes météorologiques à fort impact. Il a ajouté que les précipitations devraient s’accentuer durant le week-end, les averses diluviennes accentuant la menace d’inondations éclair.

L’analyste a également indiqué que les valeurs de l’indice de chaleur augmenteront avant l’arrivée des pluies en raison de l’air chaud et humide provenant des Caraïbes, les températures diurnes pouvant atteindre entre 37 °C et 39 °C. Il a averti que des conditions pluvieuses devraient persister jusqu’au début de la semaine prochaine, augmentant le risque de débordement des rivières, de glissements de terrain et d’inondations sévères, et a exhorté les habitants à suivre les avis officiels.