Jean Suriel prévoit une période pluvieuse prolongée et une menace d’inondations à l’échelle nationale



Santo Domingo.- L’analyste météorologique Jean Suriel a averti que la République dominicaine entrera dans une période de fortes précipitations à partir de samedi, susceptibles de durer entre cinq et sept jours, ce qui augmentera le risque d’inondations à l’échelle nationale.

Selon lui, ce schéma climatique sera alimenté par l’interaction du système frontal n° 35, d’une nouvelle zone de creux et d’une abondante humidité marine, créant des conditions favorables à des précipitations intenses et à d’autres phénomènes météorologiques à fort impact. Il a ajouté que les précipitations devraient s’accentuer durant le week-end, les averses diluviennes accentuant la menace d’inondations éclair.

L’analyste a également indiqué que les valeurs de l’indice de chaleur augmenteront avant l’arrivée des pluies en raison de l’air chaud et humide provenant des Caraïbes, les températures diurnes pouvant atteindre entre 37 °C et 39 °C. Il a averti que des conditions pluvieuses devraient persister jusqu’au début de la semaine prochaine, augmentant le risque de débordement des rivières, de glissements de terrain et d’inondations sévères, et a exhorté les habitants à suivre les avis officiels.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.