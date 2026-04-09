L’Institut météorologique dominicain avertit de pluies et de tempêtes qui se poursuivent dans tout le pays

Santo Domingo.- L’Institut dominicain de météorologie a indiqué que les conditions pluvieuses se maintiendront ce jeudi dans plusieurs provinces, en raison d’un vent chaud du sud-est qui interagit avec un creux de basse altitude lié à un système frontal.

Au cours de la matinée, de légères averses sont attendues dans des zones telles que La Altagracia, Samaná, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona et Pedernales.

Dans l’après-midi, les conditions climatiques s’intensifieront, apportant une couverture nuageuse accrue, des précipitations modérées à fortes, des orages et des vents soutenus et parfois violents. Ces conditions toucheront principalement les régions du nord, du nord-est, les zones montagneuses et frontalières, notamment Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde, et Puerto Plata.

Par ailleurs, dans le reste du pays, les précipitations devraient être minimes, avec principalement des nuages épars et des augmentations occasionnelles de la couverture nuageuse.

Indomet a émis des alertes météorologiques pour La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua, et Peravia, tandis que des alertes supplémentaires demeurent en vigueur pour San José de Ocoa, San Cristóbal, Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, et Puerto Plata. Ces alertes sont liées à un risque d’inondations urbaines potentielles, à la montée des rivières et des cours d’eau, à des glissements de terrain, à des vents forts, à des éclairs fréquents et à d’éventuelles averses de grêle.

Les températures resteront élevées pendant la journée en raison des vents du sud-est, mais elles devraient paraître plus fraîches et plus confortables pendant la nuit et tôt le matin, en particulier dans les zones montagneuses.

Pour les conditions maritimes le long de la côte caraïbe, les autorités recommandent aux petits navires et aux embarcations fragiles de naviguer avec prudence près du littoral et d’éviter de sortir en haute mer en raison de mers agitées.

Indomet invite également le public à rester informé par les mises à jour officielles et à suivre les consignes des services d’urgence et de protection civile.