Gouvernement ordonne que les fonds du consulat soient versés directement à l’État







Santo Domingo.- La République dominicaine a lancé une importante réforme consulaire visant à moderniser son service extérieur, accroître la transparence et améliorer la gestion des ressources publiques. Le président Luis Abinader a ordonné que tous les revenus générés par les consulats dominicains à travers le monde soient transférés directement à l’État dans le cadre du nouveau système.

Selon le Ministère des Affaires étrangères, les fonds seront désormais gérés par le Compte unique du Trésor (CUT), assurant une supervision gouvernementale plus rigoureuse et une reddition de comptes plus stricte. Cette mesure devrait renforcer le contrôle financier, réduire les inefficacités et soutenir l’expansion des services consulaires dans les zones où la demande des Dominicains résidant à l’étranger est élevée.

La réforme introduit également une grille salariale standardisée et équitable pour le personnel consulaire, alignant leurs conditions sur celles du service diplomatique. Les autorités affirment que cela corrigera des disparités de longue date et améliorera la performance institutionnelle de l’ensemble du service extérieur.

La transformation sera mise en œuvre progressivement dans tous les consulats et sections consulaires dominicains à travers le monde, avec une mise en œuvre complète prévue au 1er janvier 2027. Les responsables ont souligné que l’initiative soutient des objectifs nationaux plus larges, notamment la croissance économique dans le cadre de la stratégie RD Meta 2036 et la candidature du pays à rejoindre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui exige des normes de gouvernance et de transparence plus élevées.

Grâce à cette réforme, le gouvernement vise à bâtir un système consulaire plus efficace, responsable et axé sur le citoyen, conforme aux meilleures pratiques internationales et aux besoins des Dominicains à l’étranger.