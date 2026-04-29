Espagne lance une procédure de régularisation pour reconnaître les droits des Dominicains











Santo Domingo.- Le ministre des Affaires étrangères d’Espagne, José Manuel Albares, a annoncé qu les Dominicains résidant en Espagne bénéficieront d’un nouveau dispositif de régularisation visant à reconnaître leurs droits sur le plan légal. À l’issue d’un entretien avec le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Álvarez, Albares a mis en avant la contribution de la communauté dominicaine au développement économique et social de l’Espagne, en précisant que davantage de Dominicains seront intégrés à l’initiative dans les prochains jours.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont également évoqué la coopération sur des questions régionales, notamment des efforts conjoints en faveur de la stabilisation d’Haïti. Albares a réaffirmé l’engagement de l’Espagne à maintenir une collaboration étroite avec la République dominicaine et à renforcer les liens bilatéraux.

Le ministre espagnol a réitéré le soutien de son pays au développement de la République dominicaine et a souligné l’importance de la langue espagnole partagée comme pont pour le dialogue et la paix dans un paysage mondial en mutation. Il a également souligné l’importance du prochain Sommet ibéro-américain, prévu les 4 et 5 novembre à Madrid, en tant que forum clé pour la coopération régionale et les discussions géopolitiques.