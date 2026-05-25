Dominicain Aujourd’hui

La tragédie a laissé des scènes indélébiles. De nombreuses maisons ont été réduites en décombres, même les barres de fer n’en subsistaient plus. Certaines personnes se sont noyées, et d’autres ont été ensevelies sous les débris et les objets emportés par le courant.

Le 24 mai 2004, la fureur du Blanco River a balayé une grande partie du quartier Las 40 à Jimaní, laissant derrière elle l’une des tragédies les plus dévastatrices jamais enregistrées en République dominicaine.

Vingt-deux ans ont désormais passé depuis ce matin-là où les eaux ont emporté maisons, arbres, biens et vies dans la province d’Independencia, dans la zone frontalière entre la République dominicaine et Haïti.

Peu après minuit, un bruit fort alerta les habitants que la rivière avait débordé de ses berges. Ce qui avait semblé être une voie d’eau terrestre depuis des décennies est devenue un torrent dévastateur.

La rivière Soliette , telle qu’elle est connue en Haïti, prend sa source dans la chaîne de montagnes de La Selle, à plus de 2 680 mètres au-dessus du niveau de la mer, et en pénétrant sur le territoire dominicain, elle devient la Blanco River jusqu’à son écoulement dans le lac Enriquillo.

La tragédie a laissé des scènes indélébiles. De nombreuses maisons ont été réduites en décombres, et même les barres de renfort ne subsistaient plus. Certaines personnes se sont noyées, et d’autres ont été ensevelies sous les débris et les objets emportés par le courant.

Selon des chiffres préliminaires, au moins 400 Dominicains sont morts, et environ 300 Haïtiens ont été emportés par les eaux de crue. De plus, plus de 270 personnes sont portées disparues et 250 ont été blessées.

Au total, 601 familles ont été touchées dans l’ensemble de la municipalité, affectant plus de 3 300 personnes.

« À l’aide, à l’aide ! »

Il y a un an, un survivant du quartier Las 40, identifié comme Tatis, se rap­pelle qu’il était environ 00 h lorsque sa femme lui annonça que l’eau était entrée dans la maison.

Il a dit avoir réussi à survivre en montant sur le toit d’une maison voisine avec sa femme et leur fille de trois mois.

Cependant, tous ses proches n’ont pas eu cette chance. Sa grand-mère, une nièce, des voisins et d’autres amis proches sont morts cette nuit-là.

« Les gens criaient : « À l’aide, à l’aide, à l’aide. » Mais cette eau était plus haute qu’un poteau lumineux », se remémora-t-il dans des déclarations offertes à la chaîne YouTube Chulo Wey TV.

Pour sa part, Josefina Gabriela Niquel Bórquez se souvint que la journée avait été marquée par de fortes pluies dès le matin et décrivit la scène comme déchirante.

« Tout le monde pleurait pour ses proches. La nuit était si sombre que nous ne pouvions même pas voir nos propres mains », dit-elle.

Il a également rapporté que des restes humains de citoyens haïtiens, emportés par le courant, apparaissaient près de chez lui.

« C’était une belle zone ».

María Virgen Matos se remémore la souffrance qu’elle a endurée en cherchant sa fille au milieu du chaos de ce matin-là.

« C’était une belle zone, avec beaucoup de bonnes personnes », a-t-il dit.

Il a dit avoir refusé de quitter la zone tant qu’il n’avait pas retrouvé sa fille, qui a survécu et qui, 22 ans plus tard, est aujourd’hui soldat.