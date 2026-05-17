Dominicain Aujourd’hui

L’exploration des réserves de terres rares en République dominicaine progresse jour après jour, avec le potentiel de devenir la prochaine grande industrie pour l’économie dominicaine. Ce mercredi, le Ministère de la Présidence, José Ignacio Paliza, a confirmé que, d’ici la fin de l’année, une estimation des quantités et de la qualité de ces minéraux dans le pays sera disponible.

«À un moment donné, le président Abinader a évoqué 60 millions de tonnes brutes… Non, il semble que ce chiffre soit bien plus élevé; il pourrait atteindre le double.»

Selon l’officiel, le projet est encore en phase d’exploration. À ce jour, 3 527 mètres de forages et 3 100 mètres de puits d’essai (petites à moyennes envergures) ont été réalisés, et 10 000 échantillons sont attendus d’ici la fin de l’année.

«Avec la demande mondiale de terres rares qui devrait doubler d’ici 2030, nous ferions partie de l’une des chaînes d’approvisionnement les plus importantes du XXIe siècle,» Paliza a déclaré lors de sa participation aujourd’hui au premier Congrès international de géopolitique.

Paliza a indiqué que, si les conditions sont en place pour développer une industrie autour de cette ressource, « cela ferait de Barrick Gold, pour ne citer qu’un exemple, une entreprise relativement modeste par rapport à l’ampleur que pourrait prendre cette industrie pour notre pays.»

Le ministre a indiqué que, sur la base des informations disponibles jusqu’à présent, les gisements dans la Réserve minière fiscale d’Ávila (Pedernales) présentent des caractéristiques favorables pour l’exploitation, avec un impact environnemental minimal.

«Il existe des endroits où l’on trouve beaucoup d’éléments des terres rares, mais les déchets générés par leur transformation ont un impact tel que leur exploitation n’en vaut pas la peine. Dans notre cas, il semble que nous les ayons dans des conditions très favorables, pour ainsi dire,» a-t-il déclaré.

Il a également estimé que ce projet devra probablement se poursuivre dans de futures administrations, en raison du temps et du niveau despécialisation technique nécessaire pour développer une industrie d’une telle ampleur.

Potentiel des terres rares en HaïtiL’officiel a déclaré que les éléments des terres rares pourraient placer non seulement la République dominicaine mais aussi Haïti sous les feux des projecteurs internationaux. Il a expliqué que la nation voisine possède probablement des réserves de ces minéraux, étant donné que les gisements dominicains se situent dans une chaîne de montagnes qui s’étend jusqu’au territoire haïtien.

Potentiel dans la chaîne d’approvisionnement mondiale

Paliza soutient que les éléments des terres rares ont le potentiel de transformer l’économie dominicaine en raison de leur importance dans des secteurs liés à la transition énergétique, à l’intelligence artificielle, aux systèmes de défense, aux batteries et aux composants électroniques.

Il a indiqué que plus de 80% de la production mondiale de ces minéraux provient actuellement de la Chine, une situation qui a suscité des préoccupations aux États‑Unis et dans d’autres puissances occidentales en raison de la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur.

Il a également affirmé que les pays capables de garantir l’accès à des minéraux stratégiques tels que le lithium, le cobalt, le cuivre et les terres rares auront des avantages économiques, technologiques et militaires dans les décennies à venir.

Malgré les progrès accomplis ces dernières années, il a insisté sur le fait que la République dominicaine doit renforcer son énergie, sa logistique et son infrastructure technologique afin de tirer parti des opportunités issues de la réorganisation de l’économie mondiale.

Pedernales sur la nouvelle carte stratégique

Paliza a également lié le potentiel minier de Pedernales à une stratégie de positionnement régional plus large, soutenue par des projets de logistique, d’énergie et de technologie.

Parmi eux, il a évoqué le développement du Port de Manzanillo, l’expansion de l’énergie renouvelable, et les investissements de Google dans l’infrastructure numérique du pays.

Selon lui, la République dominicaine possède les conditions pour devenir un centre régional de logistique, d’énergie et de technologie si elle parvient à consolider une stabilité institutionnelle, le capital humain et la capacité d’exécution de l’État.