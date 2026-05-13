Aujourd’hui en République dominicaine





Pexel image by Brett Sayles



Miami.- Citoyen haïtien Dimitri Albert Edouard Vorbe vers la République dominicaine après avoir été interpellé par les services de l’immigration et de l’application des douanes (ICE) des États‑Unis à Miami, sur des accusations selon lesquelles il représenterait une menace pour la politique étrangère des États‑Unis.

Cette affaire a suscité l’attention dans le cadre d’un récent accord migratoire entre les États‑Unis et la République dominicaine qui autorise le transfert temporaire de ressortissants de pays tiers. Les autorités dominicaines ont insisté sur le fait que les citoyens haïtiens ne font pas partie de cet accord.

Selon les dossiers du tribunal fédéral, Vorbe a déposé en 2025 une requête en habeas corpus, soutenant que sa détention était illégale et violait ses droits à une procédure régulière. À l’époque, il sollicitait la résidence permanente légale par le biais d’une pétition fondée sur sa famille, déposée par son fils de nationalité américaine, et détenait également le Statut de protection temporaire, qui accorde une protection juridique temporaire aux ressortissants haïtiens éligibles.

Vorbe a été arrêté par des agents de l’ICE à son domicile de Miami en septembre 2025 et transféré au Krome Processing Center, l’un des principaux centres de détention pour l’immigration dans le sud de la Floride.

La décision d’expulser Vorbe vers la République dominicaine apporte une nouvelle dimension aux discussions en cours sur la politique d’immigration des États‑Unis et la coopération régionale en matière de gestion des migrations dans les Caraïbes.