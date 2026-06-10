Aujourd’hui en République dominicaine









La Garde côtière des États-Unis a rapatrié 32 migrants vers la République dominicaine après avoir intercepté un navire artisanal surchargé transportant 40 migrants en situation irrégulière près de l’île Desecheo, à l’ouest de Porto Rico.

Selon les autorités américaines, l’opération a débuté après qu’un avion des Douanes et de la Protection des Frontières a repéré un bateau suspect mesurant entre 6 et 9 mètres et transportant un grand nombre de passagers. Le patrouilleur Heriberto Hernandez de la Garde côtière a intercepté le navire dimanche et a pris tous les occupants en détention.

Les personnes à bord comprenaient 36 ressortissants dominicains, trois ressortissants haïtiens et un citoyen ouzbek. À la suite de l’interception, 32 des migrants ont été rapatriés vers la République dominicaine dans le cadre des efforts continus visant à freiner les migrations maritimes irrégulières dans la région.

Des responsables de la Garde côtière ont souligné que l’opération illustrait le travail coordonné entre les agences de sécurité maritime et la Task Force pour la sécurité intérieure. Le commandant du secteur de San Juan, Matthew Romano, a salué le professionnalisme des équipages impliqués dans la prévention des tentatives de migration illégale par voie maritime.