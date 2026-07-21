Actualités dominicaines du jour

New York – Le ministre des Affaires étrangères, Roberto Álvarez, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à renouveler le mandat de la Force de suppression des gangs (GSF) et du Bureau de soutien des Nations Unies en Haïti, tout en appelant à la mise en œuvre complète des mesures internationales existantes afin d’aider à rétablir la sécurité dans le pays voisin.

Prenant la parole devant le Conseil de sécurité, Álvarez s’est félicité des progrès réalisés dans le cadre de la résolution 2793 des Nations Unies, notamment la mise en place de la force multinationale, sa structure de commandement et le démarrage des opérations. Il a appelé à un déploiement rapide de personnel supplémentaire et a exhorté les pays disposant de capacités aériennes stratégiques à fournir un soutien logistique.

Le chef de la diplomatie a souligné que restaurer la sécurité est indispensable pour la reprise démocratique d’Haïti, affirmant que « la sécurité rendra possible les élections », et a réaffirmé le soutien de la République dominicaine à des élections libres, inclusives et crédibles.

Álvarez a également plaidé pour une application complète de la résolution 2653 du Conseil, appelant à des sanctions plus fortes non seulement contre les chefs de gangs mais aussi contre ceux qui financent des groupes criminels, facilitent le trafic d’armes, blanchissent des fonds illicites ou apportent un soutien politique et matériel.

Il a insisté sur le fait que, bien que la force internationale puisse aider à reprendre le contrôle des territoires, la stabilité durable dépend du renforcement de la Police nationale haïtienne, du système judiciaire et d’autres institutions étatiques haïtiennes.

La République dominicaine a réaffirmé son soutien au renouvellement de la mission internationale, en privilégiant le déploiement total de la force, l’application plus stricte de l’embargo sur les armes et du régime de sanctions, et la poursuite des efforts pour renforcer les institutions haïtiennes.