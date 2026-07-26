Actualités dominicaines

À la suite de la décision du président américain Donald Trump d’imposer un droit de douane de 12,5 % sur les importations en provenance de la République dominicaine, estimant les efforts du pays pour lutter contre le travail forcé insuffisants, le gouvernement dominicain a mis en œuvre une série de mesures administratives afin d’empêcher l’entrée sur le territoire national de biens, produits et marchandises fabriqués, conçus, extraits, transformés ou produits, en tout ou en partie, par le biais de cette pratique.

La disposition est contenue dans le Décret 502-26, publié dans la nuit du jeudi 23 juillet, qui habilite la Direction générale des douanes (DGA) à appliquer l’interdiction susmentionnée.

Quels produits pourraient être bloqués ?

Le décret ne précise pas de liste exhaustive de marchandises. Cependant, le Département américain du Travail affirme avoir des raisons de croire que le sucre brut, sucre raffiné, mélasse, rhum, bagasse et furfural fabriqués en République dominicaine proviennent d’intrants issus du travail forcé, plus précisément de la canne à sucre cultivée dans le pays.

« Le sucre de canne dominicain produit par du travail forcé a été inscrit en 2009 sur la Liste des Biens Produits avec du Travail des Enfants ou du Travail Forcé de l’ILAB. De nombreux rapports indiquent une présence répandue du travail forcé dans le secteur sucrier de la République dominicaine, y compris dans les plantations appartenant à des entreprises privées, des entités publiques et des petits producteurs indépendants (colonos) », indique une publication sur le site de l’organisme.

Il précise que les travailleurs de la canne à sucre dans ce pays des Caraïbes, notamment ceux d’origine haïtienne ou de descendance haïtienne, font et vivent dans des conditions de travail forcé.

« La canne à sucre est utilisée pour produire divers produits à base de sucre en République dominicaine. Les États-Unis importent presque tout le sucre brut et la majeure partie de la mélasse exportés par la République dominicaine, tandis que l’Union européenne importe tout le furfural produit. En 2023, les États-Unis ont importé pour plus de 131 millions de dollars de sucre brut en provenance de la République dominicaine. Des recherches suggèrent que d’autres produits dérivés de la canne à sucre, tels que des boissons, des boissons alcoolisées, des confiseries, des produits de boulangerie, des aliments transformés, des aliments pour animaux, du papier, de la pâte à papier, des matériaux de construction, des biocarburants, des produits chimiques industriels, des produits pharmaceutiques et de l’alcool médicinal, pourraient être produits à partir d’intrants obtenus grâce au travail forcé », indique le Département du Travail américain.

La douane peut retenir les marchandises

Le règlement autorise également la Direction générale des douanes à prendre des mesures provisoires pendant que l’enquête administrative est menée à son terme.

Ces mesures comprennent :

• Suspension du dédouanement.

• Rétention temporaire des marchandises.

• Toute autre mesure nécessaire pour empêcher l’entrée du produit sur le marché dominicain pendant qu’est déterminé s’il enfreint ou non le règlement.

« Les mesures administratives qui, conformément au système juridique en vigueur, sont adoptées à la suite de la procédure prévue par le présent décret seront applicables aux biens, produits et marchandises qui, à la date de l’émission de la décision administrative correspondante, ont quitté le port, se trouvent au port ou sont soumis à n’importe quel régime ou opération douanière avant leur importation ou leur entrée définitive sur le territoire national », précise le document.

Registre des biens interdits

Le décret ordonne également la création d’un registre administratif des produits dont l’importation est interdite.

« La Direction générale des douanes tiendra un registre administratif des biens, produits et marchandises dont l’importation est interdite par une décision administrative finale rendue conformément au présent décret », indique le texte.

Ce registre comprendra des informations telles que le producteur, le fabricant, le fournisseur, l’installation de production, le pays ou la région d’origine et d’autres éléments de la chaîne d’approvisionnement permettant d’identifier l’origine de la marchandise et de soutenir la décision administrative.

« L’inclusion de ces éléments vise à délimiter le champ de la mesure et n’implique pas, en soi, l’interdiction d’autres biens, opérations ou sources d’approvisionnement pour lesquels aucune détermination n’a été prise en vertu du présent décret », ajoute-t-on.

Il ordonne également que le registre soit mis à jour lorsque cela est nécessaire en raison de nouvelles décisions administratives, de la modification ou de la révocation des décisions existantes, ou de toute autre circonstance qui affecte son contenu.

Qu’est-ce que le travail forcé ?

Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le travail forcé est un travail qu’une personne accomplit de manière involontaire et sous une quelconque menace ou sanction.

L’OIT souligne que ces situations peuvent survenir par violence, intimidation, menaces, détention des documents d’identité ou encore par le biais de dettes manipulées qui empêchent une personne de quitter son emploi.

Les trois éléments du travail forcé

Conformément à la Convention relative au travail forcé de l’OIT de 1930, trois éléments doivent être présents pour qu’existe le travail forcé :

Travail ou service : tout travail effectué dans une activité économique, y compris l’économie informelle.

Menace de punition : peut aller de la violence physique à des sanctions, de l’intimidation ou des menaces.

Absence de voluntariat : survient lorsque la personne n’accepte pas librement le travail ou ne peut le quitter à sa guise.

L’OIT avertit que le travail forcé peut toucher aussi bien des adultes que des enfants et peut se manifester dans divers secteurs économiques, tels que le travail domestique, l’agriculture, la construction, l’industrie manufacturière, l’exploitation sexuelle ou la mendicité forcée.

Elle précise également que tous les emplois présentant des conditions de travail difficiles ne constituent pas nécessairement du travail forcé.

Les pays touchés par la mesure prise par l’administration du président Trump

La mesure a été annoncée par le Bureau du représentant américain au commerce (USTR), dirigé par Jamieson Greer, et résulte d’enquêtes que l’organisme a lancées en mars, en vertu de la Section 301 de la législation commerciale américaine, afin de déterminer si les politiques et pratiques de ces pays liées à l’interdiction d’importer des biens produits par le travail forcé nuisent aux travailleurs et aux entreprises américains.

Elle vise à remplacer le droit de douane global temporaire de 10 % imposé par le président Donald Trump, qui expire ce vendredi matin, et représente une nouvelle phase de la guerre commerciale déclenchée par son administration depuis avril 2025.

Les nouveaux droits imposent une majoration de 10 % sur les importations en provenance de 17 économies et de 12,5 % sur d’autres, tandis que pour certains partenaires commerciaux les taux varient en fonction du produit.

En Amérique latine, la mesure concerne le Mexique, le Guatemala, le Honduras et le Salvador, qui feront face à une majoration de 10 %, tandis que le Costa Rica, le Panama et la République dominicaine seront soumis à un droit de 12,5 %.

L’administration Trump applique un droit global combiné de 10 % sur les 27 économies de l’Union européenne.

D’autres économies touchées incluent l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Suisse, le Canada et le Royaume-Uni, bien que les taux applicables varient dans certains cas en fonction de l’origine et du type de produit importé.

La Chine, avec des droits plus élevés et spécifiques, ne figure pas sur la nouvelle liste.