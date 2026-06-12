Haïti obligée de changer son maillot de la Coupe du Monde après l’objection de la FIFA

Les préparatifs d’Haïti pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont subi un double revers après que la FIFA a interdit à l’équipe nationale de porter son maillot bleu nouvellement conçu et que le milieu de terrain Leverton Pierre a été écarté du tournoi en raison d’une blessure.

Le maillot, conçu par la société colombienne Saeta, était destiné à être dévoilé lors de la Coupe du monde et arborait une illustration inspirée par la bataille de Vertières, la victoire de 1803 qui ouvrit la voie à l’indépendance d’Haïti vis-à-vis de la France. Le dessin représentait une silhouette hissant un drapeau au sommet d’une colline, symbole largement associé à la lutte haïtienne pour la liberté et à l’identité nationale.

La FIFA a demandé des modifications au maillot, soutenant que l’image pouvait être interprétée comme véhiculant un message politique ou militariste. Selon le règlement de l’organisation, l’équipement utilisé lors des compétitions de la FIFA ne peut présenter de symboles politiques, religieux, discriminatoires ou offensants. Ni la FIFA ni les organisateurs du tournoi n’ont publiquement précisé les raisons de cette décision.

Saeta et les responsables du football haïtien ont rejeté cette interprétation, affirmant que le dessin visait un hommage historique et non une déclaration politique. Le fabricant a décrit le maillot comme une célébration de la résilience d’Haïti, de sa fierté et de son indépendance, précisant que le bleu évoque la mer et que le rouge symbolise la force et la passion de la nation.

Cette décision intervient alors qu’Haïti se prépare à participer pour la première fois à une Coupe du monde depuis 52 ans. Le pays des Caraïbes n’avait plus pris part au tournoi depuis 1974 et a assuré son retour après une campagne de qualification impressionnante où il a éliminé les puissances régionales Honduras et Costa Rica.

Pour aggraver les défis de l’équipe, la Fédération haïtienne de football a annoncé que le milieu de terrain Leverton Pierre manquera la Coupe du monde après des examens médicaux ayant révélé une blessure au muscle adducteur droit. Le défenseur Garven Metusala, qui évolue avec les Colorado Springs Switchbacks aux États‑Unis, a été appelé à le remplacer.

Haïti ouvre sa campagne de Coupe du monde par un affrontement contre l’Écosse avant d’affronter le Brésil et le Maroc dans le Groupe C. Malgré ces revers, l’équipe espère s’appuyer sur l’élan de sa qualification historique et représenter une nation où le football demeure une source puissante de fierté et d’unité.