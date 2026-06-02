Actualités dominicaines









Bruxelles, Belgique.- La République dominicaine et l’Union européenne ont tenu leur cinquième Dialogue politique à Bruxelles, réaffirmant leur engagement envers la démocratie, le multilatéralisme, la sécurité, le développement durable et la coopération internationale. Cette rencontre s’est déroulée au siège du Service européen pour l’action extérieure dans le cadre de la Semaine dominicaine en Belgique et aux Pays-Bas.

La délégation dominicaine, dirigée par le vice-ministre de la Politique étrangère bilatérale Francisco Caraballo, et les représentants de l’UE ont abordé des questions clés, notamment la mise en œuvre de l’Accord de Samoa, la mobilité internationale, la coopération régionale et l’Accord de partenariat économique entre le CARIFORUM et l’Union européenne. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’étendre le commerce, les investissements et les opportunités de développement.

Les discussions ont également porté sur la coopération en matière de sécurité, y compris les efforts visant à lutter contre le crime organisé, le trafic de drogue, le trafic de migrants et la cybercriminalité. Les parties ont échangé leurs points de vue sur la situation en Haïti, la République dominicaine soulignant la nécessité d’une réponse internationale coordonnée face à la crise. Les deux délégations ont convenu de poursuivre le renforcement du dialogue politique et des mécanismes de coopération et ont confirmé que la prochaine rencontre de haut niveau se tiendra en République dominicaine en 2027.