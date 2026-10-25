Actualités dominicaines

Le président de la République, Luis Abinader, a annoncé ce samedi qu’il avait eu une conversation avec son homologue d’El Salvador, Nayib Bukele, afin de coordonner un soutien logistique et des échanges d’informations liés à des opérations contre les gangs armés en Haïti, au milieu des tensions suscitées par la disparition de quatre ressortissants salvadoriens sur le territoire haïtien.

Lors de ses déclarations à la presse, le président dominicain a assuré que le Gouvernement a considérablement renforcé la sécurité dans la zone frontalière, en particulier dans le sud du pays, face à la violence qui affecte le pays voisin.

« Nous avons renforcé la frontière, en particulier la frontière sud, là où opèrent les gangs. Et nous l’avons renforcée tant en personnel qu’en véhicules blindés et en équipements », a déclaré Abinader.

Le chef de l’État a rappelé que la République dominicaine a déclaré les gangs haïtiens comme des organisations terroristes et a averti que les autorités dominicaines sont prêtes à répondre à toute tentative d’incursion sur le territoire national.

« Nous les traiterons comme ils le sont, comme des terroristes, s’ils s’approchent de la frontière », a-t-il déclaré.

Abinader révèle sa conversation avec Nayib Bukele

L’une des principales annonces du président a été sa communication avec le président salvadorien Nayib Bukele pour aborder la situation sécuritaire en Haïti.

Abinader a expliqué que la République dominicaine reste en contact avec le groupe chargé des opérations de lutte contre les gangs et que son administration est prête à coopérer par le biais d’une assistance logistique et d’un partage d’informations.

« Aujourd’hui, nous sommes en relation avec le groupe de lutte contre les gangs, en collaboration avec eux, et aujourd’hui j’ai également parlé avec le président Bukele pour coopérer sur le plan logistique en matière d’intelligence avec les opérations qu’ils vont mener », a-t-il déclaré.

Le président n’a pas donné de détails sur l’étendue précise de la coopération, ni précisé quelles ressources la République dominicaine mettrait à disposition pour les opérations.

Ils renforcent la surveillance avec des avions, des drones et des véhicules blindés

Étant donné la situation sécuritaire en Haïti, Abinader a assuré que les Forces armées dominicaines maintiennent des moyens humains et technologiques déployés pour assurer la souveraineté nationale.

Les mesures prévoyaient d’accroître le personnel militaire, de déployer des véhicules blindés et d’utiliser des drones et des avions pour surveiller les mouvements près de la frontière.

« Nous avons des avions qui survolent la frontière, nous avons des véhicules blindés à proximité, et nous avons aussi des drones », a-t-il expliqué.

Le président a insisté sur le fait que la priorité de son administration est d’empêcher que la violence des organisations criminelles haïtiennes ne se propage vers le territoire dominicain.

Il a également précisé que, au moment de ses déclarations, ces groupes ne s’étaient pas approchés de la frontière, et qu’il n’y avait aucune indication que tel était leur intention immédiate.

« S’ils s’approchent, ils vont passer un moment très difficile. »

Abinader a adressé un avertissement direct aux organisations armées opérant en Haïti, assurant que les autorités dominicaines réagiront à toute menace à la sécurité de la frontière.

« Ces terroristes sont sûrs que s’ils s’approchent, ils vont passer un très, très mauvais moment », a-t-il déclaré.

Le président a réaffirmé que les institutions militaires et de sécurité sont prêtes à faire face à toute éventualité.

Ses déclarations interviennent au milieu des préoccupations concernant la présence de gangs armés dans plusieurs zones d’Haïti et des opérations annoncées pour les combattre.

Gouvernement ne voit pas de signes d’une nouvelle vague de migration

Lorsqu’on lui a demandé si la situation haïtienne pourrait pousser davantage de citoyens à traverser vers la République dominicaine, le président a assuré que, pour le moment, les autorités n’ont identifié aucun signe de déplacement massif vers la frontière.

« Non, jusqu’à présent nous n’avons pas de signes de ce type », a-t-il répondu.

Cependant, il a indiqué que le Gouvernement continuera de surveiller les développements, notamment à la lumière des opérations prévues contre des positions occupées par des groupes armés.

« Ce que nous voyons, ce sont plusieurs points spéciaux où se trouvent ces terroristes en Haïti et qui vont être attaqués », a-t-il déclaré.

Abinader a conclu en réitérant que la République dominicaine continuera de surveiller la situation dans le pays voisin et que le renforcement des frontières répond à la nécessité d’empêcher toute menace contre le territoire national.

Les déclarations du président soulignent la priorité du gouvernement dominicain en matière de sécurité frontalière et son offre de coopération logistique et d’intelligence, sans annoncer une participation directe des troupes dominicaines à des opérations en Haïti.