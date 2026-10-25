Allez-vous-en! Holness avertit les tireurs après une fusillade meurtrière à Sainte-Catherine

Le Premier ministre Dr Andrew Holness a ordonné aux forces de sécurité d’intensifier les opérations ciblées contre les gangs criminels et leurs partisans, à la suite d’un échange de tirs mortel à Five Miles, près de Sligoville, dans le Saint-Catherine, qui a fait deux policiers et trois civils morts et une fillette de dix ans blessée.

Holness, qui est revenu en Jamaïque samedi d’un voyage à New York, a été brièvement informé par le Commissaire de police Dr Kevin Blake de l’incident, qui s’est déroulé vendredi et a impliqué des heures d’affrontement entre la police et des hommes armés.

Les policiers décédés ont été identifiés comme le caporal Trevoy Shaw et l’agent Devoney Rose. Les trois civils tués ont été identifiés comme Errol Hussey, son fils Malique Hussey, et son neveu Javoun Cogle.

Trois suspects masculins ont été grièvement abattus lors de l’affrontement. Une fillette de dix ans a été blessée, tandis que d’autres civils présents dans la maison auraient, selon les informations, réussi à s’enfuir indemnes.

Holness a décrit l’attaque contre les agents de police comme une « brutale calculée » et « un mal pur », affirmant que des premiers éléments indiquaient une opération coordonnée des tireurs visant à tendre une embuscade aux forces de sécurité.

Selon le Premier ministre, les récits qui commencent à émerger suggèrent que les tireurs ont utilisé des leurres et des tirs de diversion avant de tourner leurs armes contre les agents qui s’avançaient pour récupérer un enfant apparemment détenu en otage à l’intérieur de la maison.

Il a ajouté que les rapports sur un transport préétabli et sur un soutien apporté aux tireurs doivent également être examinés en profondeur.

« Nous devons découvrir et démanteler chaque personne, chaque réseau, chaque ressource, chaque facilitateurs qui a permis cette violence », a déclaré Holness.

Il a exhorté la Jamaica Constabulary Force (JCF) et la Jamaica Defence Force (JDF) à utiliser toute la force de la loi pour démanteler les réseaux criminels, insistant sur le fait que ceux qui sont responsables de la violence organisée doivent être identifiés, désarmés, arrêtés et poursuivis.

Rejetant les portraits des tireurs comme des protecteurs des communautés, Holness a déclaré que la pauvreté, l’exclusion et l’injustice sociale ne pouvaient pas justifier la violence criminelle.

« Ils ne sont pas des protecteurs ; ils ne sont pas justifiés par la pauvreté, l’exclusion ou l’injustice sociale. Ils ne sont pas des défenseurs de la liberté, ils ne sont pas Robin des Bois, ils ne sont pas des rebelles ni des victimes mal comprises. Ce sont des parasites et une peste pour notre société », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a déclaré que le fait d’être prêt à utiliser des membres de leur propre foyer comme boucliers humains était particulièrement troublant.

Il a aussi condamné ceux qui abritent, financent ou arment des groupes criminels, ainsi que ceux qui glorifient les tireurs et les armes illégales.

« Il ne peut y avoir aucune équivalence morale. Il ne doit pas y avoir de romantisation des armes ; aucune glorification des tireurs ; et aucune tolérance pour ceux qui abritent, financent, arment et célèbrent ces individus », a déclaré Holness.

Il a présenté ses condoléances aux familles des policiers et des civils tués, a exprimé l’espoir d’un rétablissement complet de la fillette blessée et a affirmé que l’incident souligne la nécessité pour la Jamaïque de rester vigilante face à la violence criminelle organisée.

Holness a déclaré que l’attaque avait bouleversé les membres des forces de sécurité, mais n’avait pas affaibli leur détermination. Il a chargé Blake d’accélérer les opérations planifiées contre les chefs de gangs et d’autres criminels soupçonnés, déjà poursuivis grâce à des enquêtes axées sur le renseignement.

« Faites-les sortir. Intensifiez-les », a déclaré le premier ministre, ajoutant que le gouvernement discuterait des ressources supplémentaires nécessaires pour soutenir les opérations.

Il a averti que l’incident révélait un niveau d’organisation criminelle qui représentait une menace pour la sécurité nationale et a déclaré que la réponse doit être ferme tout en restant dans le cadre du droit.

Le Conseil national de sécurité est programmé pour tenir sa réunion mensuelle habituelle cette semaine, au cours de laquelle la situation devrait être examinée.

Holness a déclaré que l’incident de Five Miles doit servir de point de bascule dans la réaction du pays face au crime organisé, arguant que les autorités doivent confronter directement la menace sans abandonner les principes d’une société civile.

« Et nous devons les affronter de front. Nous devons les affronter de front et maintenir notre civilité et l’État de droit », a-t-il déclaré.

Il a conclu son allocution par un avertissement adressé aux tireurs : « Partez d’ici ! »