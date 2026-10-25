Les Bahamas surveillent un cluster de COVID-19 à Grand Bahama après une retraite d’église

Le gouvernement des Bahamas surveille un cluster présumé de cas de COVID-19 à Grand Bahama, après que 20 personnes ont été déclarées positives à la suite d’une retraite organisée par une église, qui s’est tenue du 8 au 11 octobre.

Le Ministère de la Santé et du Bien-être a indiqué que 112 personnes ont pris part à cette retraite, et que tous les 20 cas positifs ont été identifiés par des tests rapides.

Parmi les personnes testées positives, 14 étaient des résidents de Grand Bahama et les six autres provenaient de New Providence.

L’un des 14 résidents de Grand Bahama a été admis à l’hôpital Rand Memorial et est actuellement considéré comme étant en état stable, selon le ministère.

Le ministère a déclaré qu’il « surveillait de près un cluster signalé de cas de COVID-19 à Grand Bahama » et a exhorté les résidents à suivre les mesures de prévention établies.

Celles-ci comprennent de rester à jour dans les vaccinations contre le COVID-19, de se laver fréquemment les mains avec du savon et de l’eau, d’utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool, d’améliorer la ventilation à l’intérieur et de porter un masque bien ajusté lorsque cela est approprié.

Le ministère a également conseillé aux personnes malades de rester à la maison, de couvrir les toux et éternuements et de prendre des précautions lorsqu’elles se trouvent auprès de proches âgés et d’autres personnes à risque accru de maladie grave.

Les symptômes du COVID-19 peuvent inclure fièvre ou frissons, toux, mal de gorge, congestion, fatigue, douleurs corporelles, maux de tête, perte du goût ou de l’odorat, essoufflement, nausées, vomissements et diarrhée.

Les symptômes peuvent varier de légers à graves, et certaines personnes infectées peuvent présenter peu ou pas de symptômes tout en continuant à transmettre le virus, selon le ministère.

Les résidents ont été exhortés à rechercher une aide médicale d’urgence en cas de symptômes graves ou qui s’aggravent rapidement, notamment des difficultés à respirer, des douleurs ou une pression thoracique persistantes, une confusion nouvelle ou une incapacité à rester éveillé, ainsi que des lèvres pâles, grises ou bleues.

Le ministère a également encouragé le public à s’appuyer sur les informations diffusées par le Ministère de la Santé et du Bien-être et d’autres sources officielles.

Le cluster signalé survient alors que les décès liés à la COVID-19 aux Bahamas restent bien en dessous des niveaux enregistrés lors des vagues antérieures de la pandémie, en particulier en 2021. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué si les derniers cas sont liés à une variante particulière du virus.